"Мне одновременно и удобно, и неудобно": американская актриса дала интервью в полотенце

Американская актриса Дженна Фишер, известная по роли Пэм Бисли в сериале "Офис", дала интервью Джимми Киммелу, прикрывшись банным полотенцем.

Выбор наряда артистка объяснила тем, что у ее платья сломалась застежка-молния прямо перед началом телешоу. Однако Фишер решила не отказываться от интервью, а просто прикрыться полотенцем. В таком виде она и вышла на публику.

"Мне одновременно и удобно, и неудобно. Я немного психую, что я на ток-шоу в полотенце. Но в физическом плане мне очень комфортно", — рассказала она.

Фишер наиболее известна по ролям в фильмах "Статус Брэда" и "Слизняк", а также сериалах "Ты, я и конец света", "Клиент всегда мертв" и "Шоу 70-х".

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