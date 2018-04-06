Похороны за сотни тысяч долларов: тело миллионера облили шампанским и кремировали с украшениями

33-летнего жителя острова Тринидад Шерона Сухедо, которого застрелили, когда он находился в машине у дома родителей своей жены, в золотом гробу облили дорогим шампанским Moët & Chandon.

Кроме того, на покойника были надеты ювелирные изделия стоимостью 100 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

Похороны с таким размахом решили устроить потому, что так же не беспокоясь о деньгах жил погибший владелец недвижимости и дилеа поддержанных автомобилей.

Так, в золотом гробу, который обошелся в 50 тысяч долларов, лежала любимая обувь Сухедо - Timberland. До крематория тело было доставлено на его любимом Bentley стоимостью 150 тысяч долларов.

Полиция сообщила, что члены одной из местных банд давно готовили его убийство. Два года назад на Сухедо уже было совершено нападение, но он остался жив. С тех пор его постоянно оберегал патруль офицеров.