"Не только рубль умеет пробивать дно": в Домодедово задержали рейс из-за конфуза с золотыми слитками

В Домодедово произошла накладка с рейсом авиакомпании "S7" в испанский город Аликанте. Самолет так и не взлетел. А все – из-за пробивших дно "авиаптички" золотых слитков.

"Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека", — сообщил Telegram-канал Mash, отметив, что срываться с места уже нет нужды: золото уже собрали.

Самолет заменили, и в Испанию пассажиры улетели уже на другом.

"Не только рубль умеет пробивать дно", – резюмировал Telegram-канал.

Напомним, что в середине марта аналогичный инцидент произошел в аэропорту города Якутск. Тогда самолет при взлете также "растерял" золотые слитки.