Судьи заставили раскрыть секрет главного трюка Дэвида Копперфильда: подробности

Крис Кеннер, исполнительный продюсер ленгендарного фокусника-иллюзиониста Дэвида Копперфильда, дал показания по делу гражданина Великобритании Гэвина Кокса, пострадавшего на одном из шоу в 2013-м.

Соответствующее сообщение в среду, 18 апреля, опубликовало новостное агентство Associated Press.

Кеннеру пришлось раскрыть секрет визитной карточки Копперфильда — трюка с исчезновением зрителей. По его словам, заранее подготовленные люди с фонариками прогоняют случайно выбранных в зале людей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса и выводят на улицу. Затем их заводят обратно – для того, чтобы они успели вернуться к концу представления.

Как сказал Кеннер, на этом пути никогда не было преград, которые могли бы привести к травме зрителей и присовокупил, что данный трюк уже не используется в представлениях Копперфильда.

К слову, Гэвин Кокс подал в суд на иллюзиониста в 2016 году. По словам британца, его и еще дюжину зрителей на шоу в Лас-Вегасе ассистенты Копперфильда погнали через секретный ход в полной темноте. Кокс поскользнулся и упал. Впоследствии врачи диагностировали у него вывих плеча и повреждение мозга. Представители Копперфильда не стали подтверждать историю британца и раскрывать секреты шоу, отметив лишь, что трюк успешно исполнялся более 15 лет подряд. Кокс заявил судьям, что ему пришлось потратить на лечение более 400 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах.