"Это я на рабочем корпоративе": в Сети набирает популярность ролик про щенка-социопата. Видео

Щенок английского бульдога прославился в Сети после того, как отказался веселиться с другими собаками в тренировочном центре.

Запись с бульдогом была опубликована на ресурсе Reddit, , собрав почти 1,4 тысячи комментариев, пишет УНИАН. После этого под видео пользователи сразу же развернули целую дискуссию, пытаясь установить причину поведения собачки.

Одни полагают, что он испугался или засмущался, другие же считают, что пес просто ленивый, чтобы резвиться с другими собаками. Кое-кто посчитал, что бульдогу стало просто лень резвиться вместе с другими псами.

Стоит отметить, что многие сравнивали себя с псом в определенных жизненных ситуациях. "Это я на своих рабочих корпоративах", – шутят одни. "Это я среди толпы людей" — отмечают другие.

Ранее в Германии уникальный пес покорил соцсети. Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.