Красота или уродство? Молодые люди стали модифицировать уши под кожу рептилии

Британская актриса и супермодель Кара Делевинь задала новый тренд в бьюти-индустрии: модификации ушей.

В марте на модном показе бренда Christian Dior в Париже модель удивила видом своих ушей – хрящ был полностью испещрен продолговатыми вмятинами, напоминающими кожу рептилии, сообщает издание i-D.

СМИ предположили, что модель модель вставила в оба уха ребристый имплант. Позднее выяснилось, что вмятины не были настоящими, их "приклеили" к хрящу актрисы для роли феи в шоу Amazon Carnival Row.

Однако, по словам основателя тату-салона Body Electric Tattoo в Лос-Анджелесе Брайана Кит Томпсона, который прокалывал уши Эмме Стоун, Бьонсе, Дженнифер Лоуренс и Скарлетт Йоханссон, такие модификации стали популярны наряду с пирсингом хрящей и ушными татуировками.

Томпсон отметил, что к нему все чаще обращаются с просьбой удалить часть хряща таким образом, чтобы в ушной раковине появилось отверстие определенной формы, например, в виде звезды или сердца.

"Когда люди сходили с ума по "Властелину колец", они просили отрезать часть уха. Затем оно заживало в заостренной форме", — рассказал Тоспсон.

Он также добавил, что какой бы тренд ни появился в бьюти-индустрии, его обязательно задает знаменитость.