В киевском супермаркете спасатели ловили вороватого кота, таскавшего сосиски: фото

В Киеве в одном из продуктовых супермаркетов филиалов бродячий кот забрался в колбасный отдел и пытался продегустировать продукцию.

О необычном инциденте рассказывается на странице группы Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

"Командой спасения животных в одном из филиалов сети продуктовых магазинов выполнен отлов проникшего и поселившегося там за морозильной установкой злодея, который пытался дегустировать провиант", — сказано в сообщении.

"Очень надеемся, что рецидива у серого прекрасного свободолюбивого кота в другом магазине не случится, т.к. не все представители торговли так добры, чтобы гуманно справляться с подобными поползновениями на их ассортимент", — заявили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что настойчивый пес испортил панораму Google Maps, но стал звездой в Сети.

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