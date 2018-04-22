Во время церемонии в Киеве Кличко перепутал названия кубков Лиги чемпионов: видео

Мэр Киева Виталий Кличко во время представления Кубка Лиги чемпионов в столице неправильно назвал кубок.

Кличко сказал, что в Киев приехал Кубок УЕФА. Видео опубликовано в YouTube.

На официальной церемонии перед зданием городской администрации 21 апреля присутствовали президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, а также послы Андрей Шевченко и Ия Андрущак.

Напомним, Кубок УЕФА в результате победы команды получали до 2009 года. После переименования турнира в Лигу Европы трофей носит название Кубок Лиги чемпионов.

Как ранее сообщалось, Кличко представил украинскую столицу, как место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА - 2018. Финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.