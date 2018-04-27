В итальянском городке объявили войну секс-шопам и шаурмичным

Власти города Пистоя (Тоскана, Италия) утвердили новое постановление, котороые касается магазинов и ресторанов в историческом центре.

Соответствующее сообщение в четверг, 26 апреля, опубликовал портал Toscana Media News.

Согласно документу, все вывески должны быть исклюительно на итальянском языке и умеренно яркими. Кроме того, теперь в центре Пистои строго запрещено открывать пункты обмена валют, секс-шопы и точки общепита-"фастфуда" − в первую очередь те, которые специализируются на шаурме и люля-кебабе.

Кроме того, в мэрии запретили открывать новые ночные клубы и букмекерские конторы в центре города, ставить торговые автоматы и ужесточили продажу алкогольных напитков в стеклянной таре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Instagram заблокировали страницу модели, устроившей по Италии тур орального секса.