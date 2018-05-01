Оставил без шашлыка. Под Киевом аист украл со двора решетку для барбекю: видео

В Киевской области аист украл со двора частного дома решетку для барбекю.

Владелец, который планировал жарить шашлык, снял потешный поступок птицы на видео, говорится в сюжете ТСН.

"Нет, это наша решетка!", - комментирует происходящее автор ролика.

В комментариях к видео пользователи предположили, что семья аистов на майские праздники сможет пожарить лягушачьи лапки.

Напомним, ранее Усть-Илимском районе Иркутской области России медведь похитил у охотника два ружья. Инцидент произошел в тот момент, когда охотник решил сделать привал, и оставил оружие без присмотра.