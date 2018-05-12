"Ох*енный стимпанк": в РФ пустили троллейбус с могилой Неизвестному солдату и танки на "собачьей" тяге

Весьма оригинально празднуют День Победы в российском городе Энгельс: 9 мая в городе пустили на линию троллейбус с макетом могилы Неизвестного солдата.

Соответствующие фото в своем Twitter выложил российский блогер Рустем Адагамов.

Дополняет инсталляцию с могилой Вечный огонь в салоне и водитель в гимнастерке.

В большинстве своем пользователи в комментариях оценили такое "ноу-хау" как "мраки" и "ох*енный стимпанк".

Кто-то даже поделился фото "танка на "собачьей" тяге", где на собачку надели сверху макет боевой машины.

Люди пишут: "Слава Богу что пока не додумались с макетом крематория и водителем в форме SS", "Маразм крепчал, деревья гнулись", "Этот год пробивает дно однозначно" и т.п.

Ранее "министр "ДНР" отдал честь собаке". В Донецке на Параде Победы произошел конфуз, появилось видео. В захваченном городе в мероприятии террористов приняло участие животное.