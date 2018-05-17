Израильский премьер исполнил "танец курочки" с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай: видео

Политик и некогда суровый боевой офицер, как оказалось, не чужд простым человеческим радостям и нехитрым забавам.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху исполнил "танец курочки" вместе с певицей Неттой Барзилай, которая недавно победила в песенном конкурсе "Евровидение-2018" в португальской столице Лиссабоне.
Соответствующая видеозапись была опубликована на странице политика в социальной сети Facebook.
"Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!" — именно так был подписан ролик.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Нетта Барзилай упала с лестницы на глазах у зрителей.