Google обнародовал топ-10 популярных мест отдыха по запросам украинцев

Самым востребованным местом отдыха для граждан Украины заграницей в этом году стала Турция. Среди отечественных курортов в лидеры выбилась Затока Одесской области.

Google составил свой рейтинг популярных мест отдыха для украинцев, который основывается на запросах в поисковике.

Первая десятка стран, курорты которых нравятся украинцам распределилась следующим образом:

Турция Египет Болгария Грузия Бали (Индонезия) Кипр Греция Тунис Хорватия Таиланд

Топ-10 украинских мест морского отдыха, по версии Google, остается почти неизменным уже на протяжении нескольких лет. В нынешнем году место Лазурного заняло Счастливцево Херсонской области.

Затока Бердянск Одесса Карпаты Кирилловка Крым Геническ Скадовск Счастливцево Железный Порт

Напомним, "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов был возмущен той грязью, которой встречают туристов курорты в Алуштинском районе.