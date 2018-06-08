Google обнародовал топ-10 популярных мест отдыха по запросам украинцев

Возглавили рейтинг Турция и Затока.
Самым востребованным местом отдыха для граждан Украины заграницей в этом году стала Турция. Среди отечественных курортов в лидеры выбилась Затока Одесской области.
Google составил свой рейтинг популярных мест отдыха для украинцев, который основывается на запросах в поисковике.
Первая десятка стран, курорты которых нравятся украинцам распределилась следующим образом:
- Турция
- Египет
- Болгария
- Грузия
- Бали (Индонезия)
- Кипр
- Греция
- Тунис
- Хорватия
- Таиланд
Топ-10 украинских мест морского отдыха, по версии Google, остается почти неизменным уже на протяжении нескольких лет. В нынешнем году место Лазурного заняло Счастливцево Херсонской области.
- Затока
- Бердянск
- Одесса
- Карпаты
- Кирилловка
- Крым
- Геническ
- Скадовск
- Счастливцево
- Железный Порт
Напомним, "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов был возмущен той грязью, которой встречают туристов курорты в Алуштинском районе.