"Воля к жизни". В Грузии из выкинутых на "мусорку" яиц вылупились цыплята: видео

Сотни цыплят вылупились из яиц, вышвырнутых работниками птицефабрики на свалку бытовых отходов в городе Марнеули (восточная часть Грузии).

Видео инцидента было опубликовано в грузинском сегменте социальной сети Facebook.

Градоначальник Марнеули Тимур Абазов назвал данный случай крайне необычным и отметил, что цыплята добрались со свалки до центра города. Затем некоторые местные жители разобрали птенцов себе.

"Насколько мне известно, на птицефабрике посчитали, что яйца были испорченными, и выкинули их на свалку, а там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой", — заявил Абазов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Франции художник вместо наседки высиживает куриные яйцы.