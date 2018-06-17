"Два дебила". В киевском метро парни прыгнули под поезд, видео

В Киеве на одной из станций метро двое парней прыгнули в желоб между рельсами под поезд.

В результате инцидента был сбой в движении поездов, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Два дебила" Киев. Малолетки развлекаются, прыгая в желоб под поезд метро. В результате экстренная остановка и сбой движения", — отмечается в сообщении.

Ранее в Киеве заметили подростков, которые занимались опасным развлечением — молодые люди решили прокатиться на корпусе электрички и взобрались на элементы в хвосте поезда. Посмотреть фото зацеперов можно здесь.