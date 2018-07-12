С праздником Петра и Павла: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником Петра и Павла.
12 июля православные отмечают день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В народе этот праздник больше известен как Петров день.
В этом году праздник выпал на четверг, поэтому предшествующий празднику Петров пост-2018 подливаться не будет. Так что в еде у верующих ограничения снимаются. При этом все равно запрещается употреблять алкоголь. Есть и ряд других запретов, которые актуальны для этого дня.
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В сегодняшнем материале "Главред" собрал идеи поздравлений с праздником Петра и Павла.
Поздравления с праздником Петра и Павла: стихи
С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых —
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
***
В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
***
Петра и Павла День сегодня,
Отметим и поздравим вас.
Зажжем свечу волей Господней
Да и помолимся сейчас.
Радушны будьте и учтивы.
А главное, в душе пусть свет
Всегда пребудет, и красивый
От Бога будет вам ответ.
Крепчает вера с каждым днем.
Развейте грусть, ну а потом
Украсьте теплотой свой дом.
***
В праздник христианский,
День Петра и Павла
Я желаю, чтобы
Жизнь светлее стала.
Петр пусть и Павел
Своей славной силой
Вас оберегают,
Делая счастливой.
Чтобы под защитой
Были вы святою,
И с душой открытой
Жили красотою.
***
В День Петра и Павла светлый
Я душевно шлю приветы,
Пусть не гаснет ваш очаг,
Прочь гоните зло и мрак.
Я желаю вам смеяться,
Веселиться, обниматься,
Пусть святые защищают,
Все молитвы исполняют.
Поздравления с праздником Петра и Павла: смс
3 смс - 178 символов:
С Днем Петра и Павла,
Помните о главном,
Чтоб хорошему случится
Нужно честно жить, молится.
Пусть святые небеса
Принесут вам чудеса
И наполнится ваш дом
Святым воздухом, добром.
***
3 смс - 178 символов:
Конец поста Петрова!
Нам с вами повезло,
Сегодня стол накроем,
Чтоб по устам текло!
Святых конечно вспомним,
Чего ж не вспоминать,
И с Днем Петра и Павла
Всех будем поздравлять!
***
3 смс - 164 символа:
В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!
***
3 смс - 167 символов:
Нынче правят именины
И Петры, и Павлы,
От души Вас поздравляем
И желаем славы.
Чтоб друзья не предавали,
Близкие любили,
А начальство — восхищалось,
И всегда хвалили.
***
4 смс - 229 символов:
Вот и "красное лето" на пороге, поздравляю с Днем Петра и Павла. Пусть святые покровители защитят от хворей и бед, пусть жизнь станет веселее и добрее, пусть праздник подарит светлую надежду и запустит круговорот счастливых дней.
Поздравления с праздником Петра и Павла: в прозе
Желаем вам, чтоб в День Петра и Павла свершались только добрые дела. Чтобы души, устав от вечных метаний, наконец обрели покой. Чтобы уста жаждущего могли воды напиться, изголодавшийся накормлен, а кто без крова – обрел свой приют. Пусть ваши сердца всегда будут свободны от греха!
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С днем Петра и Павла всех, кому повезло быть названным одним из этих имен. Поздравляем вас и желаем всегда оставаться сильными и уверенными в своей правоте и праве быть теми, кем вы являетесь. С именинами, дорогие наши Пети и Павлы!
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В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении и тогда вокруг вас всегда будет, свет счастье и понимание.
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В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости — помыслам!
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От всей души поздравляем с великим и престольным праздником Петра и Павла. Желаем Божьей опеки и добра вам и вашим семьям, пусть ваше слово серебряными колоколами будит в людях желание жить по Заповедям Божьим, быть милосердными и любить ближнего своего, как к тому призывает сын Божий.