С праздником Петра и Павла: поздравления на словах и в анимированных открытках

12 июля православные отмечают день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В народе этот праздник больше известен как Петров день.

В этом году праздник выпал на четверг, поэтому предшествующий празднику Петров пост-2018 подливаться не будет. Так что в еде у верующих ограничения снимаются. При этом все равно запрещается употреблять алкоголь. Есть и ряд других запретов, которые актуальны для этого дня.

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В сегодняшнем материале "Главред" собрал идеи поздравлений с праздником Петра и Павла.

Поздравления с праздником Петра и Павла: стихи

С Днем апостолов святых —

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых —

Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

***

В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

Петра и Павла День сегодня,

Отметим и поздравим вас.

Зажжем свечу волей Господней

Да и помолимся сейчас.

Радушны будьте и учтивы.

А главное, в душе пусть свет

Всегда пребудет, и красивый

От Бога будет вам ответ.

Крепчает вера с каждым днем.

Развейте грусть, ну а потом

Украсьте теплотой свой дом.

***

В праздник христианский,

День Петра и Павла

Я желаю, чтобы

Жизнь светлее стала.

Петр пусть и Павел

Своей славной силой

Вас оберегают,

Делая счастливой.

Чтобы под защитой

Были вы святою,

И с душой открытой

Жили красотою.

***

В День Петра и Павла светлый

Я душевно шлю приветы,

Пусть не гаснет ваш очаг,

Прочь гоните зло и мрак.

Я желаю вам смеяться,

Веселиться, обниматься,

Пусть святые защищают,

Все молитвы исполняют.

Поздравления с праздником Петра и Павла: смс

3 смс - 178 символов:

С Днем Петра и Павла,

Помните о главном,

Чтоб хорошему случится

Нужно честно жить, молится.

Пусть святые небеса

Принесут вам чудеса

И наполнится ваш дом

Святым воздухом, добром.

***

3 смс - 178 символов:

Конец поста Петрова!

Нам с вами повезло,

Сегодня стол накроем,

Чтоб по устам текло!

Святых конечно вспомним,

Чего ж не вспоминать,

И с Днем Петра и Павла

Всех будем поздравлять!

***

3 смс - 164 символа:

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

***

3 смс - 167 символов:

Нынче правят именины

И Петры, и Павлы,

От души Вас поздравляем

И желаем славы.

Чтоб друзья не предавали,

Близкие любили,

А начальство — восхищалось,

И всегда хвалили.

***

4 смс - 229 символов:

Вот и "красное лето" на пороге, поздравляю с Днем Петра и Павла. Пусть святые покровители защитят от хворей и бед, пусть жизнь станет веселее и добрее, пусть праздник подарит светлую надежду и запустит круговорот счастливых дней.

Поздравления с праздником Петра и Павла: в прозе

Желаем вам, чтоб в День Петра и Павла свершались только добрые дела. Чтобы души, устав от вечных метаний, наконец обрели покой. Чтобы уста жаждущего могли воды напиться, изголодавшийся накормлен, а кто без крова – обрел свой приют. Пусть ваши сердца всегда будут свободны от греха!

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С днем Петра и Павла всех, кому повезло быть названным одним из этих имен. Поздравляем вас и желаем всегда оставаться сильными и уверенными в своей правоте и праве быть теми, кем вы являетесь. С именинами, дорогие наши Пети и Павлы!

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В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении и тогда вокруг вас всегда будет, свет счастье и понимание.

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В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости — помыслам!

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От всей души поздравляем с великим и престольным праздником Петра и Павла. Желаем Божьей опеки и добра вам и вашим семьям, пусть ваше слово серебряными колоколами будит в людях желание жить по Заповедям Божьим, быть милосердными и любить ближнего своего, как к тому призывает сын Божий.