"При Януковиче было лучше": известный журналист рассказал о минусах майданов

Во время чата на "Главреде" известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал о своем отношении к майданам.

Отвечая на вопрос, не кажется ему, что от майдана к майдану жизнь в Украине становится все хуже, Гордон заявил: "Кажется".

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По его словам, он жалеет, что вышел на Майдан, потому что после событий 2014 года условия в Украине стали намного хуже.

"Если бы я знал, что погибнут люди и Украина потеряет часть территории, я бы не выходил. При Януковиче же серьезных ущемлений не было – доллар по 8 грн, между прочим, Украина была целостной, свежих могильных плит не было по всей стране, столько обездоленных не было, столько сумасшедших, столько оружия на улицах…" – пояснил журналист.

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И резюмировал: "На лицо, больше минусов, чем плюсов. Так что, на третий Майдан я уже не пойду, я пас".

Ранее Гордон заявил, что для Украины встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина ничем плохим не завершится. Он также прокомментировал тот факт, что на саммите НАТО Трамп отменил все важный двусторонние встречи, но все же встретился с главой Украины Петром Порошенко.