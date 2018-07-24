День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

24 июля 2018, 07:07

"Главред" собрал идеи поздравлений на словах и в картинках.

  • День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников

День Ангела Ольги по церковному календарю отмечается в день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги – 24 июля. В 2018 году праздник выпал на вторник.

Ольга: значение имени

Имя происходит от скандинавского имени Хельга.

Ольга: характер

Оля — серьезная и вдумчивая девочка, в то же время не лишенная упрямства. В школе учится неплохо, придерживаясь "золотой середины".

Во взрослой жизни Ольга больших успехов в жизни не добивается, так как ей не хватает твердости и настойчивости.

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Она старается следить за своей внешностью, поэтому довольно привлекательна.

Из Оличек выходят верне жены. Хорошо готовит. Любит проводить время с мужем и/или детьми. Командовать в семье не стремится, но в своих хозяйственных делах "тирании" мужа не терпит.

Что подарить на День Ольги

Камнем имени Ольга является янтарь, так что неплохим подарком на именины станут любые украшения или поделки из этого камня.

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Еще один вариант подарка на День Ангела – миленькая фигурка ангелочка, к примеру, из стекла или кукла, сделанная своими руками.

Можно презентовать небольшую православную иконку святой Ольги, дабы та оберегала именинницу.

День Ольги: поздравления в прозе

С Именинами, Оля! Всегда оставайся такой же прекрасной и счастливой! Пусть года твои будут легки, а улыбки – искренними.

***

Оленька, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать всегда быть в полном порядке и ни перед чем не останавливаться. Ольга, будь мудрой и величественной, смелой и отважной, справедливой и уверенной, любящей и крепко любимой, интересной и искренне счастливой.

***

Поздравляю тебя, дорогая Оленька. Желаю быть поистине великой и неповторимой женщиной, желаю добиваться высоких успехов и небывалых высот, желаю быть счастливым и щедрым человеком, желаю вечного счастья и неугасаемой любви.

***

Великолепная Ольга, принимай поздравленья, желаю тебе счастья в жизни без границ, пусть будет всегда отличным настроенье, по утрам наслаждайся прекрасным рассветом и пением птиц. А днем будь успешной, с удачей под руку иди к своим целям вперед, будь самой любимой, желанной и нежной, пусть Бог от тебя любую беду отведет.

День Ольги: поздравления в стихах

У Олечки сегодня именины,

А это значит – будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан!

***

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться доля!

***

Оленька — имя как раз для тебя!

Очень достойное, гордое, смелое!

Все, за что ты ни возьмешься, любя,

Всегда получается очень умело!

Наш поздравок тебе, Оля, такой:

Светом очей своих путь освещай!

Мало кто сможет сравниться с тобой.

Так что от жизни лишь кайф получай!

***

Ты непокорная княгиня,

Святая, добрая богиня.

Прими ты наши поздравления

В твои день — в прекрасный день рождения.

Пусть в жизни тебе улыбнется удача,

Несложною станет любая задача,

Пусть сказка откроет в судьбе филиал.

Ты, Ольга, всегда и для всех — идеал!

День Ольги: поздравления в смс

3 смс - 165 символов:

Ольга, Оля, Олечка!

Имя словно моречко.

Не грусти нисколечко,

Лучше улыбнись.

Ярко светит солнышко...

Жизнь люби до донышка!

И прекрасной долюшкой

Вдоволь насладись.

***

4 смс - 223 символа:

Поздравляю тебя, дорогая Оленька. Желаю быть поистине великой и неповторимой женщиной, желаю добиваться высоких успехов и небывалых высот, желаю быть счастливым и щедрым человеком, желаю вечного счастья и неугасаемой любви.

***

4 смс - 219 символов:

Ольга, будьте словно та княгиня,

Умна, мудра и горделива,

Для нас Вы, Ольга, эталон,

Примите, Ольга, наш поклон.

Добры Вы, хороши собою

И к Вам симпатии не скроем,

Пусть восхищенье и восторг

Мужчин сбивают мигом с ног!

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праздник именины День Ольги
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