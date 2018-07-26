Когда День Владимира-2018 и что подарить

26 июля 2018, 20:44

"Главред" узнал историю и традиции праздника.

Святой Владимир. Икона

В 2018 православные украинцы отмечают юбилейную 

1030-ю годовщину крещения Киевской Руси

Этим событием Украина, как мы знаем, обязана великому князю Владимиру. И в один день с Днем Крещения Руси мы отмечаем День святого Владимира, а все Вовы празднуют свои именины.

День Владимира: какого числа

Православные чтят память равноапостольного князя Владимира 28 июля – в день смерти этого великого украинца.

Также Владимиры празднуют свои именины:

  • 1 февраля – священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий;
  • 4 июня – мученик Иоанн-Владимир, князь Сербский;
  • 29 августа – мученик иерей Владимир и его брат Борис;
  • 17 октября – благоверный князь Владимир Ярославич Новгородский.

Почему князь Владимир стал святым

Владимир, прозванный в народе Красное Солнышко, был внуком святой равноапостольной великой княгини Ольги.

В 987 году Владимир, захватив принадлежавший на тот момент Византийской империи Херсонес и угрожая походом на Константинополь, потребовал у византийских императоров-соправителей Василия и Константина руки их сестры, царевны Анны. Братья дали согласие на брак при условии, что киевский князь примет христианство.

По преданию, перед свадьбой Владимир внезапно ослеп. В надежде на исцеление будущего супруга Анна предложила ему как можно скорее креститься. И во время крещения Владимир и впрямь прозрел. После чего и произнес свою знаменитую фразу: "Теперь я узрел Бога Истинного!"

Это чудо так поразило многих дружинников князя, что и те крестились. А затем последовало обращение в христианство всего государства.

За крещение Руси князь Владимир и почитается Церковью как равноапостольный святой. Подробнее об истории крещения Руси читайте в нашем материале Когда крещение Руси-2018: как отметят праздник в Киеве и в Украине.

О чем молятся князю Владимиру

У святого равноапостольного князя Владимира просят покровительства, когда нуждаются:

  • в избавлении от врагов – как человека, так и государства,
  • в помощи при преодолении внутренних проблем державы,
  • в укреплении веры,
  • просят об исцелении от болезней, особенно глазных (из-за того, что князь сам смог вылечиться от слепоты),
  • его молят о мире.

Также князь считается небесным заступником и покровителем всех мужчин, которые носят имя Владимир.

Молитва князю Владимиру

Святой угодник Божий, премудрый князь Владимир! Не обойди вниманием мольбы наши, умоли Господа о нас, дабы не прогневался он за грехи наши, вольно или невольно совершенные, но удостоит милосердия Своего и прощения, дабы могли мы удостоиться Спасения и Царствия Небесного. К Тебе, всемилостивый, взываем: упаси от врагов видимых и невидимых, от наветов дьявольских и человеческих, от недугов телесных и душевных. Не оставь своим покровительством в делах, во благо человеческое совершаемых. Во веки веков славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

День ангела Владимира-2018: что подарить

По характеру, Вовы чаще всего любят гармонию, а подарки любят получать полезные, "для дела". К примеру, можно презентовать абонемент в спортзал или бассейн.

Также универсальным подарком будет икона князя Владимира – чтобы тот защищал и покровительствовал им в мирской жизни.

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Именины Владимира: поздравления

Дорогой Володя, я тебя искренне поздравляю с этим замечательным днем и желаю от души никогда не сбиваться с верного курса к успеху и счастью, уверенно преодолевать все барьеры и препятствия, добиваться всех целей и поставленных задач, жить в удовольствие и быть искренне любимым.

***

Мы желаем другу Вовке,

Чтоб задумки все сбылись.

Думай ты и действуй ловко,

Чтоб была попроще жизнь.

Каждый день пускай сияет

Ярким светом сквозь года.

Пусть удача охраняет,

Грусть не тронет никогда.

Непременно будь веселым,

Только радость излучай.

И себе за то в награду

Много плюсов получай.

***

4 смс - 215 символов:

Вова, поздравляю тебя и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

***

3 смс - 196 символов:

В Вашем имени, Владимир,

Спокойствие, власть, мужество и мир.

Вы по жизни — победитель,

Судьбы своей Вы командир.

Я желаю Вам удачи в покорение высот,

Пусть в делах Вам и работе обязательно везет!

***

4 смс - 224 символа:

Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.

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праздник именины День Владимира
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