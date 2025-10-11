Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

Спичечная фабрика Ривненской области потерпела крах. Кто стоит за компанией-клоном, которая выкупила ее активы? Как украинская спичечная фабрика стала частной.

История украинской спичечной промышленности после распада СССР - это довольно драматический пример того, как государственное предприятие, созданное для обеспечения национальных потребностей, было искусственно доведено до банкротства и в конце концов поглощено частным бизнесом. После 1991 года в Украине возник острый дефицит спичек, поэтому появилась необходимость импорта их из России и Беларуси. На это тратилось около 20 миллионов долларов ежегодно. В 1998 году была основана Ровенская спичечная фабрика - государственное предприятие, упадок которого впоследствии стал результатом хорошо продуманной схемы. Главред расскажет более подробно.

Основание Ровенской спичечной фабрики

Как рассказывают на канале "Так называемый", государственную Ровенскую спичечную фабрику создали в селе Березно Ровенской области. На закупку оборудования правительство выделило 17 миллионов немецких марок. Предприятие построили в рекордно короткие сроки - всего за год, используя отечественное сырье: осину, картон и парафин.

Однако успешный старт длился недолго. Фабрика взяла кредит на 2,5 млн грн, который не смогла вернуть. Уже в 2004 году появилась частная компания - ООО "Украинская спичечная фабрика", инвестированная лондонской фирмой. Из-за невозврата кредита в 2006 году банк продал активы РСФ на аукционе. Их, конечно, выкупила новосозданная частная УСФ.

Вскоре государственное инновационное предприятие передало выкупленное оборудование в аренду новой частной структуре. Большинство работников перешли в УСФ, а государственная РСФ, не имея оборотных средств для развития, погрязла в долгах и была признана банкротом в 2011 году. Таким образом, фабрику фактически поставили в такие условия, при которых она была вынуждена брать кредиты, что может свидетельствовать о спланированной схеме ее уничтожения.

Успех частной фирмы и борьба с демпингом

После поглощения активов государственная функция по производству спичек полностью перешла к частной УСФ. Однако компания столкнулась с новыми вызовами: российские и белорусские производители начали импортировать спички в Украину по заниженным ценам, нарушая принципы честной конкуренции.

УСФ подала жалобу и добилась введения антидемпинговых мер сроком на пять лет против импорта из России и Беларуси. Это позволило стабилизировать производство и достичь значительного роста.

В частности:

увеличилось количество рабочих мест (до 300 человек);

ежегодное производство достигает 630 миллионов коробок спичек, что покрывает около 35% внутреннего спроса;

продукция успешно экспортируется в пять стран, в частности в Польшу и Грузию.

Рейдерство или победа частного предприятия над государственным

В видео, посвященном истории Ровенской спичечной фабрики, схема поглощения активов - когда фирма с похожим названием выкупает загнанное в долги государственное предприятие - прямо называется рейдерством.

Эта ситуация наглядно демонстрирует типичную проблему постсоветской Украины - неспособность государства эффективно управлять крупными производствами. Финальный результат таков: вместо траты 20 миллионов долларов на импорт спичек, Украина получила собственного, хоть и частного, производителя, который стал успешным экспортером. Это показательный пример того, как неэффективное государственное управление создает условия для перехода стратегических активов в частные руки.

Об источнике: "Так называемый" Канал "Так Званий" является украинским YouTube-проектом, специализирующимся на политико-исторических событиях Украины и мира. Автор канала сосредотачивается на детальном расследовании и анализе сложных тем, включая экономические схемы, случаи рейдерства и малоизвестные истории предприятий, например история с украинской спичечной фабрикой. Контент подается в аналитическом и интригующем стиле, что привлекает внимание зрителей, заинтересованных в освещении исторической и экономической правды.

