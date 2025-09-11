Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что лишнее среди продуктов: только 3 из 50 людей найдут ошибку за 5 секунд

Даяна Швец
11 сентября 2025, 01:27
10
Головоломка предлагает найти лишний предмет среди продуктов для овощного рагу на картинке.
Что лишнее среди продуктов: только 3 из 50 людей найдут ошибку за 5 секунд
Интересная головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Brightside

Головоломки не только развлекают, но и помогают развивать внимательность и тренировать мышление. Вот еще одно интересное задание: найти на картинке лишний предмет. Только 3 из 50 человек способны сделать это менее чем за 5 секунд, пишет Главред со ссылкой на Jagranjosh.

На рисунке изображен кухонный стол с продуктами для приготовления овощного рагу. Все выглядит вполне естественно, однако среди предметов есть что-то, что не подходит к этой композиции. Ваша задача - найти это несоответствие за 5 секунд.

Что лишнее среди продуктов: только 3 из 50 людей найдут ошибку за 5 секунд
Интересная головоломка на внимательность / фото: Brightside

Такие интересные задачки учат концентрироваться, замечать детали и критически анализировать увиденное. Когда мы ищем логические ошибки, активизируются зоны мозга, отвечающие за аналитику и концентрацию.

видео дня

Кроме того, подобные задания снимают усталость от однообразной работы, улучшают настроение и дарят ощущение маленькой победы, когда решение найдено. Это повышает уверенность в собственных интеллектуальных способностях. Регулярные тренировки с головоломками - это одновременно и отдых, и развитие когнитивных навыков.

Итак, запускайте таймер и ищите несоответствие. Если не удалось найти его за первые 5 секунд - не сдавайтесь. Попробуйте довести задачу до конца самостоятельно.

А правильный ответ: на рисунке лишним оказался банан, который совсем не подходит к набору овощей для приготовления рагу.

Интересная головоломка на внимательность - разгадка
Интересная головоломка на внимательность - разгадка / фото: Brightside

Другие интересные головоломки

На этом задании, как объясняет Главред, надо найти 3 отличия на изображении баскетболистов за 23 с. Необходимо заметить различия между двумя одинаковыми, на первый взгляд, картинками.

В этом ребусе вам нужно за 7 секунд найти судью, который отличается от всех остальных. Хотя на первый взгляд все судьи на картинке кажутся одинаковыми, один из них имеет уникальную деталь.

Попробуйте найти двух девушек на картинке. Обратите внимание: на картинке есть и третья девушка, которая размещена справа. Сможете ли вы найти их всех?

Больше интересных новостей:

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости тест по картинке головоломки
"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

Гороскоп на сегодня 11 сентября: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - выгода

Гороскоп на сегодня 11 сентября: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - выгода

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

