День зимнего солнцестояния 2025: когда будет и чего категорически нельзя делать в эту дату

Зимнее солнцестояние - это сутки, когда ночь самая длинная, а день самый короткий в году.

https://glavred.info/life/den-zimnego-solncestoyaniya-2025-kogda-budet-i-chego-kategoricheski-nelzya-delat-v-etu-datu-10709144.html Ссылка скопирована

Когда будет самая длинная ночь в году / Коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Главное:

видео дня

Зимнее солнцестояние 2025 года приходится на 21 декабря

В Украине в эту дату мы будем наблюдать самый короткий день в году

Дата каждый год меняется из-за особенностей орбиты Земли

В воскресенье, 21 декабря 2025 года, жители планеты встретят зимнее солнцестояние - астрономическое событие, которое знаменует самый короткий день и самую длинную ночь года.

Этот момент традиционно считается началом астрономической зимы. Главред решил рассказать, что делает этот день таким особенным.

Что такое зимнее солнцестояние

Солнцестояние - это момент, когда Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом в северном полушарии. Географически это соответствует положению, когда солнечный диск находится на максимальной южной широте - примерно 23,5° южной широты, или тропике Козерога. В этот день Земля наклонена к Солнцу своим южным полушарием, поэтому северное получает минимум света.

Как это выглядит в разных уголках планеты

На северном полюсе - полная темнота: Солнце не появляется над горизонтом в течение нескольких недель.

- полная темнота: Солнце не появляется над горизонтом в течение нескольких недель. На полярном круге - единственный день в году, когда солнце не восходит совсем: его диск лишь скользит по горизонту.

- единственный день в году, когда солнце не восходит совсем: его диск лишь скользит по горизонту. В тропиках - Солнце опускается на 23° ниже горизонта, создавая короткий, но ощутимый период темноты.

- Солнце опускается на 23° ниже горизонта, создавая короткий, но ощутимый период темноты. В Украине - день длится около 8 часов, в зависимости от региона. Например, в Киеве 21 декабря солнце взойдет около 8:00 и зайдет уже после 15:50.

Почему дата солнцестояния меняется

Хотя зимнее солнцестояние обычно приходится на 20, 21 или 22 декабря, точная дата меняется каждый год. Это связано с тем, что продолжительность тропического года (времени, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца) составляет примерно 365,24 дня.

Чтобы компенсировать эту дробную часть, в календаре предусмотрены високосные годы. Кроме того, на дату влияют прецессия (медленное смещение земной оси) и другие астрономические факторы.

В чем важность этого дня

Зимнее солнцестояние имеет не только научное, но и культурное значение. У многих народов этот день символизировал обновление, победу света над тьмой и начало нового цикла. В современном мире это также напоминание о ритмах природы, которые остаются неизменными несмотря на технологический прогресс.

Что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Избегайте шумных вечеринок, спиртного и тяжелой пищи - пусть этот день будет спокойным и чистым для тела и духа.

Не оставайтесь наедине - проведите время с теми, кто вам дорог: родными, друзьями, людьми, дарящими тепло.

Щедрость сегодня - это инвестиция в счастливое завтра. Те, кто делится, получат вдвое больше, а скупость может навлечь трудности. Хорошо также рассчитаться с долгами, чтобы новый год не начался с финансовых "хвостов".

День зимнего солнцестояния следует встречать в чистоте - пусть дом сияет, потому что беспорядок может притянуть проблемы на целый год.

Может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред