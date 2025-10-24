День зимнего солнцестояния 2025: когда будет и чего категорически нельзя делать в эту дату

Главное:
- Зимнее солнцестояние 2025 года приходится на 21 декабря
- В Украине в эту дату мы будем наблюдать самый короткий день в году
- Дата каждый год меняется из-за особенностей орбиты Земли
В воскресенье, 21 декабря 2025 года, жители планеты встретят зимнее солнцестояние - астрономическое событие, которое знаменует самый короткий день и самую длинную ночь года.
Этот момент традиционно считается началом астрономической зимы. Главред решил рассказать, что делает этот день таким особенным.
Что такое зимнее солнцестояние
Солнцестояние - это момент, когда Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом в северном полушарии. Географически это соответствует положению, когда солнечный диск находится на максимальной южной широте - примерно 23,5° южной широты, или тропике Козерога. В этот день Земля наклонена к Солнцу своим южным полушарием, поэтому северное получает минимум света.
Как это выглядит в разных уголках планеты
- На северном полюсе - полная темнота: Солнце не появляется над горизонтом в течение нескольких недель.
- На полярном круге - единственный день в году, когда солнце не восходит совсем: его диск лишь скользит по горизонту.
- В тропиках - Солнце опускается на 23° ниже горизонта, создавая короткий, но ощутимый период темноты.
- В Украине - день длится около 8 часов, в зависимости от региона. Например, в Киеве 21 декабря солнце взойдет около 8:00 и зайдет уже после 15:50.
Почему дата солнцестояния меняется
Хотя зимнее солнцестояние обычно приходится на 20, 21 или 22 декабря, точная дата меняется каждый год. Это связано с тем, что продолжительность тропического года (времени, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца) составляет примерно 365,24 дня.
Чтобы компенсировать эту дробную часть, в календаре предусмотрены високосные годы. Кроме того, на дату влияют прецессия (медленное смещение земной оси) и другие астрономические факторы.
В чем важность этого дня
Зимнее солнцестояние имеет не только научное, но и культурное значение. У многих народов этот день символизировал обновление, победу света над тьмой и начало нового цикла. В современном мире это также напоминание о ритмах природы, которые остаются неизменными несмотря на технологический прогресс.
Что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду
- Избегайте шумных вечеринок, спиртного и тяжелой пищи - пусть этот день будет спокойным и чистым для тела и духа.
- Не оставайтесь наедине - проведите время с теми, кто вам дорог: родными, друзьями, людьми, дарящими тепло.
- Щедрость сегодня - это инвестиция в счастливое завтра. Те, кто делится, получат вдвое больше, а скупость может навлечь трудности. Хорошо также рассчитаться с долгами, чтобы новый год не начался с финансовых "хвостов".
- День зимнего солнцестояния следует встречать в чистоте - пусть дом сияет, потому что беспорядок может притянуть проблемы на целый год.
