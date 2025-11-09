Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

Здесь понадобится "зрение орла" и смекалка детектива.

Головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Jagran Josh

Головоломки - сейчас довольно популярны, и на то есть веская причина. Это веселое занятие, которое помогает расслабиться, одновременно дает мозгу идеальную нагрузку. Главред предлагает решить головоломку и проверить, насколько острое у вас зрение.

Эта головоломка подходит для всех возрастных групп, как для детей, так и для взрослых, и каждый может принять в них участие, пишут на портале Jagran Josh.

Сначала внимательно посмотрите на эти две картинки, на которых изображена девушка.

Головоломка / фото: Jagran Josh

На первый взгляд, они могут показаться совершенно одинаковыми, но не дайте себя обмануть. Между ними скрыто 3 небольшие различия. Ваша задача - найти их все всего за 31 секунду.

Готовы к вызову? Если да, тогда запускайте таймер и попробуйте найти все три отличия за 31 секунду.

Время на исходе. Удалось найти три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти, мы покажем ниже, где спрятались три отличия.

Вот где спрятались три отличия / фото: Jagran Josh

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

