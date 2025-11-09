Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

Головоломки - сейчас довольно популярны, и на то есть веская причина. Это веселое занятие, которое помогает расслабиться, одновременно дает мозгу идеальную нагрузку. Главред предлагает решить головоломку и проверить, насколько острое у вас зрение.
Эта головоломка подходит для всех возрастных групп, как для детей, так и для взрослых, и каждый может принять в них участие, пишут на портале Jagran Josh.
Сначала внимательно посмотрите на эти две картинки, на которых изображена девушка.
На первый взгляд, они могут показаться совершенно одинаковыми, но не дайте себя обмануть. Между ними скрыто 3 небольшие различия. Ваша задача - найти их все всего за 31 секунду.
Готовы к вызову? Если да, тогда запускайте таймер и попробуйте найти все три отличия за 31 секунду.
Время на исходе. Удалось найти три отличия?
Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.
Те, кто не смог найти, мы покажем ниже, где спрятались три отличия.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также Главред предлагал ранее найти спрятанного слона за 21 секунду.
Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
