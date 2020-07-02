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Как избавиться от мужчины: 5 "работающих" способов

Каждый человек ожидает, что партнер поддержит и успокоит его.

2 июля 2020, 17:50
Отношения
Мы ожидаем, что наш партнер будет тем человеком, который поддержит / Pixabay

Человек, проявляющий проблемное поведение, может не замечать причиненного им ущерба. Так, женщина в отношениях по-прежнему может тяжело воспринимать эмоциональную дистанцию ​​своего партнера, не понимая его, но не замечать связи со своим собственным поведением.

Главред выделил пять привычек, которые могут оттолкнуть мужчину и создать эмоциональную дистанцию между вами, а то и привести к разрыву.

Критикуйте!

80 процентов того, что вы говорите, должно быть положительным или нейтральным, и только 20 процентов должны быть критическими или директивными (например, "Твоя очередь вывозить мусор"). И это касается обоих партнеров. Но в некоторых парах это соотношение прямо противоположное.

Когда один член пары постоянно выражает маленькую (и не очень) неудовлетворенность и жалобы, это может полностью деморализовать другого, который затем начинает чувствовать, что ничего не может сделать правильно, и в результате они начинают эмоционально отдаляться.

Давите!

Когда женщина гораздо лучше говорит об эмоциональных проблемах, чем мужчина, это дает ей несправедливое преимущество во время споров и конфликтов. Таким образом мужчина, который плохо коммуницирует или не может свободно выражать свои мысли и чувства, может в результате потерять большинство аргументов, даже если он прав. Со временем мужчина понимает, что спорить или поднимать проблемы бессмысленно, потому что он никогда не сможет победить, и поэтому он закрывается и уходит.

Не сочувствуйте!

Когда мужчина или женщина в паре находится в эмоциональном расстройстве, а его партнер не проявляет сочувствия или участия, это может иметь разрушительные последствия. Мы ожидаем, что наш партнер будет тем человеком, который поддержит, окажет сострадание в трудные времена, и когда он постоянно терпит неудачу при выполнении этой задачи, для неподдерживаемого партнера характерно уходить и стремиться удовлетворить эти эмоциональные потребности в других местах.

Игнорируйте!

Поскольку большое количество жалоб является проблемой, игнорирование значимых жалоб вашего мужчины, особенно когда они неоднократны, заставит его чувствовать себя отверженным и и оставленным без внимания. Один из наиболее распространенных примеров, когда он выражает беспокойство по поводу неудовлетворения сексуальными отношениями или разочарованным отсутствием близости. Люди, как правило, озвучивают такие жалобы очень много раз, прежде чем почувствовать себя отвергнутыми и обиженными, чтобы попытаться напомнить о них снова. И к этому моменту психологический ущерб уже может быть нанесен.

Развод
80 процентов того, что вы говорите, должно быть положительным или нейтральным.

Сидите в смартфоне!

Слишком многие из нас зависимы от смартфонов и экранов и уделяют им гораздо больше внимания, чем своему возлюбленному. Когда телефоны постоянно просматриваются или используются во время ужина, во время просмотра шоу вместе, в середине разговоров, и да, даже в интимные моменты, это может оказать негативное влияние на настроение, счастье и удовлетворенность отношениями.

смартфоны отношения
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