Как назвать икру на украинском: популяризатор языка озвучил благозвучный синоним

Советская власть изрядно уничтожила украинскую аутентичную кухню и навязала совсем другое, заметил Шимановский.

https://glavred.info/life/kak-nazvat-ikru-na-ukrainskom-populyarizator-yazyka-ozvuchil-blagozvuchnyy-sinonim-10494355.html Ссылка скопирована

Как назвать икру украинской? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Украинская культура носит в себе многовековое наследие, которое проявляется не только в языке, музыке и народных обычаях, но и в непревзойденном разнообразии блюд, которые восхищают своей вкусовой палитрой. Известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских блюдах, которые упоминались в "Энеиде" Ивана Котляревского.

"Советская власть изрядно уничтожила украинскую аутентичную кухню и навязала совсем другое: винегрет, селедку под шубой, оливье... Люди так привыкли, что забыли свое. А я припомню", - рассказал Шимановский в своем Instagram.

Как отметил популяризатор языка, в нашей кухне есть такое блюдо как "катАнка" – это украинская альтернатива кускусу.

видео дня

Кроме того, жареная свинина, которую тушат со свеклой в свекольном квасе называется "шпУндрою".

"ЛемІшка" – блюдо из густо запаренной муки. А "шУлики" – это лепешки из пресного теста, политые медом с растертым маком. Также в украинской аутентичной кухне есть такое блюдо как "мандрикИ" – это сырные пляцки.

Более того, в нашей кухне есть фантастическая настойка из груш, которая называется "дУлівкою".

Также Шимановский рассказал об интересном аутентичном слове, о котором многие не знают, – "кав'Яр". В Украине так называют икру.

В заключение популяризатор языка зачитал отрывок из "Энеиды" Котляревского, где упоминается слово "кав'р": "І зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояр, пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр".

Смотрите видео, в котором Андрей Шимановский рассказывает об аутентичной украинской кухне:

скриншот из видео

Кто такой Андрей Шимановский Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских аналогах к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Напомним, недавно популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века. В частности, Шимановский рассказал, как на украинском назвать штопор.

Кроме того, Шимановский рассказывал, как на украинском правильно назвать шалфей. Также популяризатор языка обратил внимание на то, что украинцы неправильно подчеркивают слово "квіточки".

Вас может заинтересовать: