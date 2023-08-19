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Как назвать икру на украинском: популяризатор языка озвучил благозвучный синоним

Алина Дембицкая
19 августа 2023, 18:00
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Советская власть изрядно уничтожила украинскую аутентичную кухню и навязала совсем другое, заметил Шимановский.
Как назвать икру на украинском: популяризатор языка озвучил благозвучный синоним
Как назвать икру украинской? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Украинская культура носит в себе многовековое наследие, которое проявляется не только в языке, музыке и народных обычаях, но и в непревзойденном разнообразии блюд, которые восхищают своей вкусовой палитрой. Известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских блюдах, которые упоминались в "Энеиде" Ивана Котляревского.

"Советская власть изрядно уничтожила украинскую аутентичную кухню и навязала совсем другое: винегрет, селедку под шубой, оливье... Люди так привыкли, что забыли свое. А я припомню", - рассказал Шимановский в своем Instagram.

Как отметил популяризатор языка, в нашей кухне есть такое блюдо как "катАнка" – это украинская альтернатива кускусу.

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Кроме того, жареная свинина, которую тушат со свеклой в свекольном квасе называется "шпУндрою".

"ЛемІшка" – блюдо из густо запаренной муки. А "шУлики" – это лепешки из пресного теста, политые медом с растертым маком. Также в украинской аутентичной кухне есть такое блюдо как "мандрикИ" – это сырные пляцки.

Более того, в нашей кухне есть фантастическая настойка из груш, которая называется "дУлівкою".

Также Шимановский рассказал об интересном аутентичном слове, о котором многие не знают, – "кав'Яр". В Украине так называют икру.

В заключение популяризатор языка зачитал отрывок из "Энеиды" Котляревского, где упоминается слово "кав'р": "І зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояр, пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр".

Смотрите видео, в котором Андрей Шимановский рассказывает об аутентичной украинской кухне:

Как назвать икру на украинском: популяризатор языка озвучил благозвучный синоним
скриншот из видео

Кто такой Андрей Шимановский

Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских аналогах к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Напомним, недавно популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века. В частности, Шимановский рассказал, как на украинском назвать штопор.

Кроме того, Шимановский рассказывал, как на украинском правильно назвать шалфей. Также популяризатор языка обратил внимание на то, что украинцы неправильно подчеркивают слово "квіточки".

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