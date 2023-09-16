Как назвать на украинском "ландиші", "одуванчики" и "сірєнь": Авраменко озвучил ответ

Известный учитель Украины отметил, что в украинском языке одуванчики нужно называть "кульбабами".

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Как назвать на украинском "ландиші", "одуванчики" и "сірєнь"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть весенние и летние цветы.

"Помните слова из народной песни: "Весна іде, красу несе, а тій красі радіє все"? Весной зацветают цветы. Они радуют нас своей красотой, ароматами. Но эта красота увядает, когда ее неправильно называют. Скажем, суржиковыми словами", - подчеркнул Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как заметил языковед, лес украшают не ландыши, а "конвалії". В то же время вдоль дорог желтеют не одуванчики, а "кульбаби". Кроме того, во дворе нас встречает не сирень, а "бузок".

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А клумбы пестрят не анютиными глазками, а "зозулиними черевичками". Также "зозулині черевички" в народе еще имеют такое название – "брАтки".

Более того, известный учитель заметил, что правильно говорить не бархатцы, а "оксамитки" или "чорнобривці".

"В заключение только добавлю, давайте изучать язык, который передали нам наши предки", - сказал Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. В частности, языковед рассказал, как сказать на украинском "голубика", "клюква " и"боярышник".

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и "томный".

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