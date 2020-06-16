Как завтракать, чтобы избавиться от жира на животе: топ 5

Наличие сбалансированной диеты жизненно важно для удаления жира, особенно вокруг живота / Фото pixabay.com

Завтрак - главная еда всего дня и считается одной из 12-ти привычек супер здоровых людей.

Существует несколько различных блюд на завтрак, с которых вы могли бы и должны начать свой день, чтобы максимизировать свои цели потери веса. А наличие сбалансированной диеты жизненно важно для удаления жира, особенно вокруг живота.

Мы расскажем вам о пяти лучших завтраках, которые помогут уменьшить количество сантиметров на талии и сделают ваш живот плоским.

Завтраки для плоского живота

Гранола

Йогурт

Яйца

Ягоды

Авокадо

Вода

1. Гранола

В то время как многие люди считают, что углеводы могут испортить хорошую диету, они играют жизненно важную роль в начале дня.

В частности, клетчатка является мощным средством для подавления аппетита, поэтому начать свой день с таких продуктов, как гранола или мюсли, - отличный способ не сбиться с цели похудеть.

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Ведущий диетолог Сьюзи Баррелл говорит: "Если вы специально не придерживаетесь низкоуглеводной или кето-программы, добавление цельнозерновых низкокалорийных углеводов в смесь для завтрака - лучший способ пополнить организм после голодания ночью и убедиться, что ваш мозг и мышцы работают нормально".

"Если вам нравятся зерновые, обратите внимание на варианты мюсли с низким содержанием сахара или овса", - говорит она.

С низким содержанием жира и калорий, йогурт является идеальной пищей на завтрак, если вы надеетесь похудеть.

Йогурт может помочь улучшить пищеварительное здоровье, а также бороться с любым потенциальным вздутием живота и избыточными газами с помощью пробиотиков, которые он содержит.

Диетолог Меган Маркл даже подчеркнула преимущества йогурта - признав, что она говорит своим клиентам есть молочные лакомства перед каждым приемом пищи.

А недавнее исследование, проведенное в Университете Теннесси, показало, насколько хорош йогурт для молочного жира на животе.

Результаты показали, что участники, которые ели 0,5 л йогурта в день (а также снижали общее потребление калорий), теряли в среднем на 81% больше жира на животе по сравнению с теми, кто выбрал диету без употребления йогурта.

Это также отличный источник витаминов и минералов, таких как цинк, йод, калий и витамин В5 активны в йогурте.

Белок в начале дня - отличный способ сохранить здоровье и оставаться стройным.

Диетолог Сьюзи говорит: "Потребление 20-30 г высококачественного белка через продукты питания, такие как яйца, - это самый простой способ установить основу для дня здорового питания.

"Завтрак с высоким содержанием белка поможет регулировать уровень глюкозы в крови и даст чувство сытости в течение нескольких часов. Кроме того, продукты, богатые белком, на самом деле требуют больше калорий для переваривания, чем продукты, богатые углеводами, что помогает повысить скорость метаболизма", - добавляет она.

Исследования показали, что употребление в пищу яиц на завтрак значительно увеличивает чувство сытости и снижает потребление пищи в течение дня.

Ягоды являются чем-то вроде секретного оружия, когда дело доходит до достижения стройного телосложения.

Исследования показали, что использование красных или синих ягод, таких как вишня, черника, ежевика и красный виноград, может помочь вам избавиться от нежелательного жира на животе.

Химические вещества, которые придают фруктам яркий цвет, также могут сжигать жир в животе.

Нам не всегда нужно окатываться от жира, когда дело доходит до потери веса.

Сьюзи говорит: "Хорошие жиры не только предлагают целый ряд ключевых питательных веществ. Добавление в пищу хорошего жира помогает гарантировать, что после еды вы будете чувствовать себя сытым. Авокадо хорошо сочетается с тостами и смузи. Просто убедитесь, что вы всегда выбираете коричневый хлеб вместо белого, если вы планируете положить авокадо на тост", - говорит она.

Это может показаться немного противоречивым, но один из лучших способов похудеть - это пить больше воды. Если вы постоянно обезвожены, ваше тело имеет тенденцию удерживать больше воды в попытке предотвратить слишком низкий уровень воды в организме. Вода также повышает метаболизм, очищает организм от шлаков и действует как подавитель аппетита, считают эксперты.