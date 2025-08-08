Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Какие знаки зодиака разбогатеют в Полнолуние 9 августа.

Что нельзя делать в Полнолуние 9 августа / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

Уже 9 августа состоится Полнолуние. Как рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко, эта луна будет проходить в знаке Водолея.

"Полнолуние 9 августа усиливает такие темы, как видение, инновации, справедливость и сообщество", - добавляет астролог.

Также астролог составила краткий прогноз для каждого знака зодиака на Полнолуние 9 августа.

Полнолуние 9 августа 2025 - гороскоп для каждого знака зодиака

Овен: стоит обратить внимание на внутренний прогресс.

Телец: социальная ответственность будут на высшем уровне.

Близнецы: идеи и объединения будут постоянно в вашем фокусе.

Рак: обратите внимание на эмоциональное состояние.

Лев: внутренняя сила поможет подавить все трудности.

Дева: это Полнолуние будет способствовать для служения обществу и решения финансовых проблем.

Весы: баланс во всем и финансовая стабильность.

Скорпион: стоит обратить внимание на свои мысли, которые могут навредить. Важно принимать решения вовремя.

Стрелец: ваше стремление к свободе может помочь вам в будущем.

Козерог: структурированный подход к важным делам может принести финансовую стабильность.

Водолей: обновление по важному делу может принести хороший результат.

Рыбы: интуитивные подсказки смогут помочь преодолеть трудности в будущем.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

