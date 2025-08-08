Укр
Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Мария Тупик
8 августа 2025, 18:02
Какие знаки зодиака разбогатеют в Полнолуние 9 августа.
Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика
Что нельзя делать в Полнолуние 9 августа / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

Уже 9 августа состоится Полнолуние. Как рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко, эта луна будет проходить в знаке Водолея.

"Полнолуние 9 августа усиливает такие темы, как видение, инновации, справедливость и сообщество", - добавляет астролог.

Также астролог составила краткий прогноз для каждого знака зодиака на Полнолуние 9 августа.

Полнолуние 9 августа 2025 - гороскоп для каждого знака зодиака

  • Овен: стоит обратить внимание на внутренний прогресс.
  • Телец: социальная ответственность будут на высшем уровне.
  • Близнецы: идеи и объединения будут постоянно в вашем фокусе.
  • Рак: обратите внимание на эмоциональное состояние.
  • Лев: внутренняя сила поможет подавить все трудности.
  • Дева: это Полнолуние будет способствовать для служения обществу и решения финансовых проблем.
  • Весы: баланс во всем и финансовая стабильность.
  • Скорпион: стоит обратить внимание на свои мысли, которые могут навредить. Важно принимать решения вовремя.
  • Стрелец: ваше стремление к свободе может помочь вам в будущем.
  • Козерог: структурированный подход к важным делам может принести финансовую стабильность.
  • Водолей: обновление по важному делу может принести хороший результат.
  • Рыбы: интуитивные подсказки смогут помочь преодолеть трудности в будущем.

О персоне: Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

