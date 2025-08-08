Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Какие знаки зодиака разбогатеют в Полнолуние 9 августа.
Уже 9 августа состоится Полнолуние. Как рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко, эта луна будет проходить в знаке Водолея.
"Полнолуние 9 августа усиливает такие темы, как видение, инновации, справедливость и сообщество", - добавляет астролог.
Также астролог составила краткий прогноз для каждого знака зодиака на Полнолуние 9 августа.
Полнолуние 9 августа 2025 - гороскоп для каждого знака зодиака
- Овен: стоит обратить внимание на внутренний прогресс.
- Телец: социальная ответственность будут на высшем уровне.
- Близнецы: идеи и объединения будут постоянно в вашем фокусе.
- Рак: обратите внимание на эмоциональное состояние.
- Лев: внутренняя сила поможет подавить все трудности.
- Дева: это Полнолуние будет способствовать для служения обществу и решения финансовых проблем.
- Весы: баланс во всем и финансовая стабильность.
- Скорпион: стоит обратить внимание на свои мысли, которые могут навредить. Важно принимать решения вовремя.
- Стрелец: ваше стремление к свободе может помочь вам в будущем.
- Козерог: структурированный подход к важным делам может принести финансовую стабильность.
- Водолей: обновление по важному делу может принести хороший результат.
- Рыбы: интуитивные подсказки смогут помочь преодолеть трудности в будущем.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
