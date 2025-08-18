Летучие мыши залетают в квартиры украинцев: о чем предупреждают зоозащитники

Вы узнаете:
- Почему летучие мыши залетают в квартиры украинцев
- Чем опасно это явление для самих животных
Сезонная миграция летучих мышей уже началась, поэтому открытое окно в квартире или частном доме может стать ловушкой для краснокнижных животных. Об этом сообщают Kyiv Animal Rescue Group.
Зоозащитники отмечают, что летучие мыши ежегодно летом преодолевают сотни километров и останавливаются на отдых в незнакомых местах.
"Окно без сетки или щель форточки может стать для них ловушкой - они залетают внутрь и не могут выбраться", - говорится в сообщении.
Кроме этого, если не закрыть окна, то целая стая летучих мышей может оказаться под кроватью или в других темных местах квартиры. Животные в таких условиях могут получить повреждения.
В Kyiv Animal Rescue Group напоминают, что все виды летучих мышей, которые встречаются в Украине, занесены в Красную книгу из-за стремительного сокращения популяции.
Зоозащитники настоятельно советуют устанавливать сетки на окна или полностью закрывать их на период длительного отсутствия в квартире.
Об источнике: Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group - это волонтерская организация, которая активно занимается спасением животных в Киеве и других регионах Украины. Кроме спасения животных, организация информирует общественность о важности защиты диких животных.
