Новый метод против деменции: врачи не верили, пока не увидели результаты

Алексей Тесля
17 октября 2025, 02:31
Сбалансированная диета в сочетании с умственной активностью может замедлить или даже предотвратить развитие когнитивных нарушений.
Как предотвратить деменцию / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/Kor_el_ya

Вы узнаете:

  • Диета может замедлить и предотвратить развитие когнитивных нарушений
  • Потребление флавоноидов снижает риск развития деменции

Один из самых доступных способов поддерживать здоровье мозга, особенно в пожилом возрасте — это правильное питание, говорят специалисты.

Эксперты утверждают, что сбалансированная диета в сочетании с умственной активностью может замедлить или даже предотвратить развитие когнитивных нарушений и деменции, пишет Express.

Полезные продукты для памяти и концентрации

Яйца

  • Содержат холин — важное вещество для улучшения памяти и работы мозга. Яйца легко готовить, они мягкие для жевания и являются доступным источником белка для пожилых людей.

Фрукты и овощи ярких цветов

  • Красные, оранжевые и жёлтые продукты богаты каротиноидами, которые положительно влияют на здоровье мозга. Более высокий уровень этих веществ связан с меньшим риском деменции.

Бобовые: фасоль, чечевица

  • Обеспечивают организм клетчаткой и растительным белком, стабилизируют уровень сахара в крови, что важно для нормальной работы мозга.

Ягоды

  • Содержат антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в мозге и защищают нервные клетки.

Флавоноиды — природная защита от деменции

Исследования показывают, что люди, потребляющие продукты с высоким содержанием флавоноидов (около 6 порций в день), снижают риск развития деменции на 28%.Источники флавоноидов:

  • Яблоки
  • Лук
  • Тёмный шоколад
  • Зелёный чай

Простой выбор — заменить сладости на тёмный шоколад или выпить чашку зелёного чая вечером — может принести ощутимую пользу.

Цельнозерновые продукты

Есть данные, подтверждающие связь между регулярным потреблением цельнозерновых и снижением риска болезни Альцгеймера. Цельные злаки улучшают обмен веществ и общее состояние мозга.

Диагностика деменции: что говорят ученые

Учёные установили, что магнитно-резонансную томографию (МРТ) для диагностики деменции можно проводить почти в три раза быстрее без ущерба для качества результатов. Это открытие делает обследование более удобным и менее утомительным для пациентов. Укороченные процедуры также позволяют клиникам увеличить количество сканирований за день — в некоторых случаях даже в два раза. Таким образом, диагностика становится не только быстрее, но и доступнее для большего числа людей.

Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

