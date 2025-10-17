Новый метод против деменции: врачи не верили, пока не увидели результаты

Вы узнаете:
- Диета может замедлить и предотвратить развитие когнитивных нарушений
- Потребление флавоноидов снижает риск развития деменции
Один из самых доступных способов поддерживать здоровье мозга, особенно в пожилом возрасте — это правильное питание, говорят специалисты.
Эксперты утверждают, что сбалансированная диета в сочетании с умственной активностью может замедлить или даже предотвратить развитие когнитивных нарушений и деменции, пишет Express.
Полезные продукты для памяти и концентрации
Яйца
- Содержат холин — важное вещество для улучшения памяти и работы мозга. Яйца легко готовить, они мягкие для жевания и являются доступным источником белка для пожилых людей.
Фрукты и овощи ярких цветов
- Красные, оранжевые и жёлтые продукты богаты каротиноидами, которые положительно влияют на здоровье мозга. Более высокий уровень этих веществ связан с меньшим риском деменции.
Бобовые: фасоль, чечевица
- Обеспечивают организм клетчаткой и растительным белком, стабилизируют уровень сахара в крови, что важно для нормальной работы мозга.
Ягоды
- Содержат антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в мозге и защищают нервные клетки.
Флавоноиды — природная защита от деменции
Исследования показывают, что люди, потребляющие продукты с высоким содержанием флавоноидов (около 6 порций в день), снижают риск развития деменции на 28%.Источники флавоноидов:
- Яблоки
- Лук
- Тёмный шоколад
- Зелёный чай
Простой выбор — заменить сладости на тёмный шоколад или выпить чашку зелёного чая вечером — может принести ощутимую пользу.
Цельнозерновые продукты
Есть данные, подтверждающие связь между регулярным потреблением цельнозерновых и снижением риска болезни Альцгеймера. Цельные злаки улучшают обмен веществ и общее состояние мозга.
Диагностика деменции: что говорят ученые
Учёные установили, что магнитно-резонансную томографию (МРТ) для диагностики деменции можно проводить почти в три раза быстрее без ущерба для качества результатов. Это открытие делает обследование более удобным и менее утомительным для пациентов. Укороченные процедуры также позволяют клиникам увеличить количество сканирований за день — в некоторых случаях даже в два раза. Таким образом, диагностика становится не только быстрее, но и доступнее для большего числа людей.
