Почему кошки едят траву: ученые назвали странную причину

Многие владельцы кошек удивляются, когда их питомцы начинают грызть комнатные растения или траву. Это поведение часто списывают на шалость или вредный характер.

Однако новое исследование специалистов из Университета Хай-Пойнт (Северная Каролина) дало неожиданное и вполне практичное объяснение, пишет Discovery Magazine.

Учёные установили, что кошки едят растения для того, чтобы избавиться от скопившейся в желудке шерсти. Микроскопический анализ показал: зазубренные края листьев и микровыступы на их поверхности сцепляются с шерстяными комками и помогают вывести их естественным путём. Исследователи сравнили этот процесс с прочисткой засорённой канализации.

Таким образом, была опровергнута популярная гипотеза о том, что кошки якобы едят траву для борьбы с кишечными паразитами. Оказалось, что листья слишком мелки, чтобы воздействовать на глистов, зато прекрасно справляются с "шерстяным грузом".

Особое внимание кошек, как отметили учёные, привлекают садовые травы и некоторые морозостойкие комнатные растения, например традесканция. Их отличает шероховатая поверхность, которая идеально подходит для "захвата" шерсти.

При этом эксперты напоминают: далеко не все растения безопасны для питомцев. Некоторые комнатные цветы содержат ядовитые вещества, поэтому владельцам кошек стоит тщательно выбирать зелёных "соседей" для своего дома.

