  3. Жизнь

Почему кошки едят траву: ученые назвали странную причину

Сергей Кущ
21 сентября 2025, 20:28
Была опровергнута популярная гипотеза.
Почему кошки едят траву
Почему кошки едят траву / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Многие владельцы кошек удивляются, когда их питомцы начинают грызть комнатные растения или траву. Это поведение часто списывают на шалость или вредный характер.

Однако новое исследование специалистов из Университета Хай-Пойнт (Северная Каролина) дало неожиданное и вполне практичное объяснение, пишет Discovery Magazine.

Учёные установили, что кошки едят растения для того, чтобы избавиться от скопившейся в желудке шерсти. Микроскопический анализ показал: зазубренные края листьев и микровыступы на их поверхности сцепляются с шерстяными комками и помогают вывести их естественным путём. Исследователи сравнили этот процесс с прочисткой засорённой канализации.

Таким образом, была опровергнута популярная гипотеза о том, что кошки якобы едят траву для борьбы с кишечными паразитами. Оказалось, что листья слишком мелки, чтобы воздействовать на глистов, зато прекрасно справляются с "шерстяным грузом".

Особое внимание кошек, как отметили учёные, привлекают садовые травы и некоторые морозостойкие комнатные растения, например традесканция. Их отличает шероховатая поверхность, которая идеально подходит для "захвата" шерсти.

При этом эксперты напоминают: далеко не все растения безопасны для питомцев. Некоторые комнатные цветы содержат ядовитые вещества, поэтому владельцам кошек стоит тщательно выбирать зелёных "соседей" для своего дома.

Об источнике: Discovery Magazine


Discover Magazine — популярное издание, посвящённое науке и технологиям. Оно публикует материалы, которые не просто информируют, но и вдохновляют – "науку, которая имеет значение".

Тематика и аудитория:
Издание охватывает широкий спектр тем: от древней истории до современных технологических прорывов. Цель — сделать сложные научные идеи доступными для широкой аудитории, не обязательно специалистов.

