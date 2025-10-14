Пряталась прямо в траве: под Киевом нашли громадную змею

Огромная змея явно не была обитателем дикой природы Украины.

https://glavred.info/life/pryatalas-pryamo-v-trave-pod-kievom-nashli-gromadnuyu-zmeyu-10706336.html Ссылка скопирована

Под Киевом нашли питона / Коллаж Главред, фото Facebook/KARG.kyivanimalrescuegroup

Вы узнаете:

Под Киевом заметили живого питона

Обнаруженный питон длиной около метра

В лесу неподалёку под Киевом полицейские сделали неожиданную находку — среди опавшей листвы они заметили живого питона.

Огромная змея явно не была обитателем дикой природы Украины, сообщает Команда спасения животных Киева.

видео дня

Предполагается, что это бывший домашний питомец, которого бросили на произвол судьбы, когда уход за ним стал слишком обременительным. По их словам, подобные случаи происходят чаще, чем можно себе представить.

Часто владельцы экзотических питомцев недооценивают сложность содержания: питону нужен тёплый террариум с подогревом, постоянное питание мелкими грызунами или птицами, а также достаточно пространства. Когда змея вырастает, люди осознают, что не могут обеспечить ей нужные условия — и просто отпускают её в дикую природу, где животное практически обречено из-за неподходящего климата.

Обнаруженный питон, длиной около метра, по словам спасателей, был в удовлетворительном состоянии. Его осмотрели ветеринары, и теперь волонтёры ищут для змеи новый дом или приют, где о ней смогут должным образом заботиться.

В Украине нашли новые виды животных: детали от специалистов

В зоне отчуждения Чернобыля завершилась ежегодная экспедиция, цель которой — изучение летучих мышей, обитающих на этой территории.

По словам Сергея Гащака, заместителя директора Государственного научно-исследовательского учреждения "Чернобыльский центр", во время полевых исследований специалистам удалось зафиксировать наличие девяти редких видов рукокрылых.

Ранее стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба. Эксперт высказала предположение, что пойманная особь может быть не "дикой".

Напомним, как ранее сообщал Главред, рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня. Тело трофея переливается оттенками зеленого, бирюзового и коричневого, украшенное синими полосами и пятнами.

Больше новостей:

Об источнике: Команда спасения животных Основные типы спасательных операций с участием животных включают: снятие кошек с деревьев, помощь животным, застрявшим на крыше или фасадах зданий, извлечение из колодцев, ливневок и технических шахт, доставание животных из узких щелей и труднодоступных пространств, поимка животных, оказавшихся в жилых коммуникациях или подвалах, операции по спасению на водоёмах и льду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред