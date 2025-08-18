Укр
Раскрыта главная тайна котов - вот почему коты не всегда приземляются на лапы

Юрий Берендий
18 августа 2025, 14:29
Коты известны своей ловкостью, но зооэксперты указывают, что они не всегда приземляются на лапы и назвали факторы, которые влияют на их безопасность.
Раскрыта главная тайна котов - вот почему коты не всегда приземляются на лапы
Правда ли что коты всегда падают на лапы - как коты падают на лапы

О чем идет речь в материале:

  • Почему кошки не всегда приземляются на лапы
  • Правда ли что коты всегда падают на лапы

Нет сомнений, что кошки - это ловкие существа, которые умеют передвигаться по самым узким проходам и как-то приземляются на лапы, даже когда падают неуклюже. Но правда ли, что они делают это всегда - эксперты AnimalWised в видео на YouTube рассказали о популярном мифе.

Главред выяснил, как кот приземляется на лапы.

Правда ли, что кошки всегда приземляются на лапы

Эксперты AnimalWised опровергают факт, что коты якобы всегда приземляются на лапы.

"К сожалению, это неправда, что кошки всегда приземляются на лапы. Хотя они очень ловкие и имеют прекрасную способность исправлять свое положение, они могут упасть по-другому и травмироваться", - отмечают в проекте.

По словам зооспециалистов, этот миф происходит еще с древних времен.

"Египтяне считали их священными животными, а их способность выживать после падений с большой высоты побудила их наделить котов сверхъестественными способностями", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как кошка может приземлиться на лапы после падения:

На самом деле, высота падения и другие факторы существенно влияют на то, сможет ли кот успешно приземлиться.

Как кошки падают на лапы

В 1894 году французский ученый Этьен Жюль Маре впервые зафиксировал падение кошки на высокоскоростную камеру. Он обнаружил, что животные не нарушают законов физики, а используют гибкость тела.

"Они применяют очень точные движения позвоночника, головы и лап, чтобы вращать свое тело, не прорываясь сквозь воздух", - объясняют эксперты.

Этот уникальный механизм получил название рефлекс письма.

"Этот рефлекс является автоматической реакцией, которая позволяет котам переориентировать свое тело во время падения, чтобы приземлиться на лапы. Они развивают его примерно с трехнедельного возраста", - подчеркивают в AnimalWised.

Почему кошки настолько гибкие

Ключ к их способности - в строении тела.

"Коты имеют высокоразвитую вестибулярную систему во внутреннем ухе, что придает им исключительное чувство равновесия. А их позвоночник состоит из примерно 30 очень подвижных позвонков, что позволяет им легко скручиваться и поворачиваться", - говорится в видео.

Именно благодаря этому кошка может сначала повернуть голову, выгнуть спину, а затем координированно двигать лапами, меняя положение тела в воздухе.

Почему кошки приземляются на лапы - что будет, если кот упадет с большой высоты

Несмотря на впечатляющие способности, риск для жизни все же существует.

"Хотя рефлекс письма впечатляет, он не гарантирует, что кошки всегда приземлятся на лапы или выйдет из падения без повреждений", - отмечают эксперты.

Исследование в Нью-Йорке показало интересную закономерность.

"Падение кошек с промежуточной высоты от 3 до 10 метров может быть опаснее, чем падение с большей высоты. При более длительных падениях кошки имеют больше времени, чтобы исправить свою осанку и лучше подготовиться к удару", - отмечают в AnimalWised.

Важную роль играет и поверхность, ведь трава или ковер уменьшают риск травм, тогда как асфальт или цемент - наоборот его повышают.

Отдельно эксперты предостерегают, что коты с избыточным весом, пожилые или больные могут иметь пониженную способность выравнивать свое положение и поглощать удар при падении.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб ребёнок, десятки людей раненыФотоВидео

