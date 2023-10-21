С какого возраста следует обращаться на "вы" к незнакомцам: Авраменко удивил ответом

Языковед отметил, что с заглавной буквы "вы" пишется только при уважительном обращении к одному лицу.

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С какого возраста следует обращаться на "вы" к незнакомцам? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, с какого возраста следует обращаться на "вы" к незнакомому человеку, а также объяснил, когда местоимение "вы" следует писать с заглавной буквы.

"Специалисты по этикету общения советуют обращаться на "вы" к чужим детям с 14-16 лет. Скажете, что рано? Ну, это уже вам решать", - сказал Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".

Языковед отметил, что с заглавной буквы "вы" пишется только при уважительном обращении к одному лицу. И не где угодно, а только в деловых документах и письмах, а также в поздравительных открытках или приглашениях.

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"Написание "вы" с заглавной буквы ложное, когда вы обращаетесь к двум или более лицам. В заключение лишь добавлю, что заботясь о чистоте своего языка вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", - подчеркнул известный учитель Украины.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

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