'Сбор денег на дрон для ВСУ': киевлянка рассказала, как заманивали девушек на 'пьяные' вечеринки

В приглашении говорилось, что во время развлекательного стрима якобы будут собирать деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Киевлянка рассказала, как получила приглашение на вечеринку, где издевались над девушками / Фото Нацполиции

27-летняя киевлянка, модель и владелица тату-студии Алина Левчук рассказала, что организаторы скандальных вечеринок, на которых издевались над девушками и снимали их полуобнаженными, прикрывались ВСУ, когда рассылали приглашения. Скриншот переписки киевлянка опубликовала на странице в Twitter.

В сообщении говорится, что во время развлекательного стрима якобы будут собирать деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Предполагались разные конкурсы, которые и насторожили Алину.

Левчук рассказала Украинской правде, что раньше была незнакома с парнем, приславшим приглашение на вечеринку. Девушка призналась, что ей понравилось то, что в нем говорится о "благотворительном" мероприятии.

"Речь идет о благотворительном стриме на помощь ВСУ – это святое. Я люблю помогать. Об алкоголе, наркотиках или изнасиловании там ни слова", – рассказала Алина.

Девушку остановили игры, которые анонсировали организаторы.

"Для меня странные моменты: игры в бутылочку, переодевание какие-то, поэтому я решила остаться дома", – говорит девушка.

О том, что она получила приглашение на скандальную вечеринку, Алина поняла через несколько дней.

"Я осветила это приглашение, потому что оно очень невинно написано. Хотела предупредить девушек, чтобы они были осторожны. Потому что мы не защищены в наше время", – сказала Левчук.

Как сообщал Главред, ранее в Сети получила огласку информация о проведении в Киеве "пьяных вечеринок" группой 20-летних парней, которые якобы родом из Ивано-Франковска. Они якобы приглашали на свои вечеринки девушек, там поили их алкоголем, а потом издевались над пьяными девушками без сознания и даже совершали сексуальное насилие. Свои действия подозреваемые снимали на видео, которое затем обнародовали в интернете.

1 февраля в Киеве правоохранители пришли с обысками в съемное жилье группы молодых людей, которых подозревают в организации так называемых "пьяных вечеринок".

Позже организаторов скандальных вечеринок оставили под стражей без права внесения залога.

Другие новости: