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"Должны получить то, что делали с другими": в ОП высказались о судьбе насильников из Киева

2 февраля 2023, 19:40
Подоляк подчеркнул, что эти ребята должны получить от 3 до 7 лет заключения в спецкамерах, где к таким людям есть определенное отношение.
'Должны получить то, что делали с другими': в ОП высказались о судьбе насильников из Киева
Подоляк высказались о судьбе насильников из Киева / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ребята, которые устраивали в Киеве пьяные вечеринки и домогались девушек, должны получить в камерах то, что делали с другими.

Как отметил Подоляк в интервью "24 каналу", у него очень жесткая позиция относительно этих парней. Он подчеркнул, что эти ребята должны получить от 3 до 7 лет заключения в спецкамерах, где к таким людям есть определенное отношение.

"Я не хочу называть некоторые вещи своими именами, но они должны получить то, что посеяли. В полном объеме. Не надо на них хайповать. Не надо из них делать каких-то медиазвезд. Мне кажется, что это самая грязь человеческой цивилизации – такие люди", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что существует четкий алгоритм, как относиться к этим субъектам, которого следует придерживаться.

"Во-первых, это неприемлемо категорически. Во-вторых, они должны получить максимальное наказание, лучшее юридическое. В-третьих, они должны получить в неформальном общении то, что делали с другими, в полном объеме, а, может, и намного жестче", - подчеркнул он.

Что известно о пьяных вечеринках в Киеве

Недавно в сети получила огласку информация о проведении в Киеве пьяных вечеринок группой 20-летних ребят, которые родом из Ивано-Франковска. Они приглашали на свои вечеринки девушек, там поили их алкоголем, а потом издевались над пьяными девушками без сознания и даже совершали сексуальное насилие.

Фото и видео с таких мероприятий подозреваемые сами публиковали в интернете. Впоследствии об этом стало известно полиции. В среду, 1 февраля, правоохранители пришли с обысками в съемное жилье группы молодых людей. Полицейские установили фигурантов и места их пребывания. Было начато уголовное производство, ведутся следственные действия и розыскные меры в столице Украины и еще одном регионе.

В четверг, 2 февраля, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в изготовлении и распространении порнографии двух блогеров, их также проверяют на причастность к мошенничеству при сборе взносов для ВСУ. Парням светит до 7 лет за решеткой.

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