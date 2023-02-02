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Организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве грозит до 7 лет за решеткой

2 февраля 2023, 11:42
Полиция провела обыски у организаторов вечеринок, на которых могли накачивать наркотиками и унижать женщин.
пьяные вечеринки
В Киеве задержали организаторов "пьяных вечеринок" / t.me/press_kobl

Прокуратура Киевской области уведомила о подозрении в изготовлении и распространении порнографии двух блогеров, их также проверяют на причастность к мошенничеству при сборе взносов для ВСУ.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум блогерам по фактам изготовления, хранения и распространения изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 301 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры Киевской области в четверг.

1 февраля Национальная полиция провела обыски у организаторов вечеринок, на которых, как предполагается, могли накачивать наркотиками и унижать женщин. Как информировала Нацполиция, поводом для отработки подозреваемых стали появившиеся в интернете фото и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь, обижают и унижают девушек. Полицейские установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и другом регионе государства.

Что известно о "пьяных вечеринках" в Киеве

По данным следствия, подозреваемые договорились создавать контент сексуально-насильственного характера с участием женщин с целью его дальнейшего распространения.

"Они арендовали квартиру в столице, куда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до бессознательного состояния. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием женщин, они совершали вульгарные действия, а также имитацию половых актов, при этом снимали все это на собственные мобильные телефоны", - указывается в сообщении.

По информации прокуратуры, отснятый материал злоумышленники выкладывали в телеграм-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

По результатам обысков по месту их жительства обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и другие доказательства, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

"Также указанные лица проверяются на причастность к мошенническим действиям при сборе добровольных взносов на нужды ВСУ", - уточняется в сообщении.

Как уточнил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, организаторам пьяных вечеринок в Киеве, которые издевались и унижали девушек, а затем выкладывали видео в соцсеть, грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители пришли с обысками в съемное жилье группы молодых людей, которых подозревают в организации так называемых "пьяных вечеринок", на которых якобы домогались девушек.

Фото и видео с таких мероприятий подозреваемые сами публиковали в интернете. Когда об этом стало известно полиции, к парням нагрянули с обысками.

Позднее на ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он упомянул о киевском скандале с издевательством над девушками на вечеринках, поблагодарив полицию за быстрое реагирование.

Смотрите видео ТСН - Развращали и издевались на камеру: полиция провела обыски у организаторов скандальных вечеринок

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