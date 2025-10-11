Укр
Старые названия районов Киева: где был Московский, а где - Ленинградский

Анна Ярославская
11 октября 2025, 11:30
22
Главред разобрался, какие районы Киева сменили свои названия, а какие остались прежними.
Киев
Как раньше назывались районы Киева / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как раньше назывался Соломенский район
  • Какие районы Киева сохранили свои названия
  • Какой район считается самым престижным, а какой - самым криминальным

Сейчас Киев разделен на десять районов, и большинству горожан и гостей столицы их названия известны. Но далеко не все помнят, как они назывались прежде. Как раньше назывались районы Киева, разобрался Главред.

Если вам интересно, как Чернигов едва не стал столицей, читайте в материале: Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней Руси.

Как раньше назывались районы Киева

До 1917 г. Киев условно насчитывал восемь районов и условно делился на части по полицейским участкам. В названия закладывались основные качества района или была привязка к историческим местам.

Как назывались районы дореволюционного Киева:

  • Дворцовый;
  • Бульварный;
  • Печерский;
  • Лыбидский;
  • Плоский;
  • Лукьяновский;
  • Старокиевский;
  • Подольский.

В 1921 году город был разделен на шесть районов: Демиевский, Городской, Печерский, Подольский, Соломенский, Шулявский.

Названия менялись в зависимости от исторических событий, но некоторые (Печерский, Подольский) дожили до наших дней.

В 1917 году вместо полицейских участков появились районные думы. Названия районов изменились не сильно. Добавились Приорско-Куреневский и Шулявско-Бульварный.

Официально первые районы были созданы в 1921 году. Киев разделили на шесть районов: Городской, Печерский, Демиевский, Подольский, Шулявский и Соломенский.

Позже районы Киева неоднократно меняли свои названия.

Административно-территориальное деление Киева до 2021 года

Ватутинский район. Был основан в 1988 году. Район назывался в честь советского генерала и военачальника по фамилии Ватутин.

Ватутинский район Киева был переименован в Деснянский район в 2001 году.

Дарницкий район. Основан в 1935 году. Район назван благодаря реке Дарница, протекающей вдоль железной дороги Киев-Чернигов.

Слово Дарница происходит от древнего слова "Дарна", обозначающего "дар", или "подарок".

В широком смысле Дарницей называли весь левобережный Киев. Также он назывался Слободской район. Являлся частью Печерского и Подольского районов.

Днепровский район. Возник в 1969 году путем разделения Дарницкого района и назван в честь протекающей по всей Украине реки Днепр. Это район Киева находится на левом берегу Днепра.

Днепровский район — один из самых зеленых в Киеве, здесь расположено множество парков, скверов, бульваров и водных объектов. В районе находится парк Киото, выполненный в японском стиле, с карликовыми деревьями, камнями и озерами.

Некоторые жилые местности района имеют долгую историю, например, Березняки впервые упоминались еще в 1733 году. В массиве ДВРЗ можно увидеть сохранившиеся до наших дней здания 1930-х годов.

Жовтневый район был основан в 1927 году. В советские времена в значение названия были заложены действия Октябрьской революции 1917 года. В 1920-е годы район носил названия Шулявский и Раковский.

Жовтневый район Киева был переименован в Соломенский район в 2001 году. Часть его территории была выделена в отдельные районы, включая Святошинский, а также некоторые территории передали Голосеевскому району.

Железнодорожный район появился в 1938 году и охватывал часть современной Соломенки, а также прилегающие территории. Название носило сугубо технический характер и было связано с работой железнодорожного сообщения Киева.

Переименование в Соломенский район произошло в 2001 году.

Почему украинские города называются так
Почему украинские города называются так / Главред - инфографика

Ленинградский район Киева был основан в 1973 году. Район назывался в честь советского города Ленинград (нынче - Санкт-Петербург), в свою очередь, названного в честь фактического основателя СССР Владимира Ленина.

В ходе реформы 2011 года его территория была присоединена к Святошинскому району.

Минский район появился в 1975 году и просуществовал до 2001 года. Название связано со столицей Беларуси - городом Минском. Происходит название от реки Менка, на которой первоначально был основан Минск.

Минский район Киева сейчас называется Оболонским районом. В его составе находится жилой массив, который по-прежнему называют Минским.

Московский район Киева был основан в 1957 году. Район назывался в честь столицы СССР и современной России - Москвы. Столица нынешней РФ была названа в честь реки. А вот ее название, по разным версиям, происходит от слова "моск" (вязкий, топкий, болото), или от волжско-финского языка (река-Медведица, Коровья река).

Московский район Киева сейчас называется Голосеевским. Он получил новое название в 2001 году в результате административной реформы.

Печерский район появился в 1921 году и получил свое название от слова "пещера", так как именно в пещерах на холмах в 1051 году монах Антоний основал монастырь.

Пещеры расположены в Киево-Печерской лавре, название которой тоже происходит от них.

Также в советское время этот район носил названия: Кировский район, часть Центрального и Ленинского районов.

Из-за наличия здесь множества исторических объектов и зданий государственных учреждений Печерский район считается самым престижным в Киеве.

Липки - это аристократическая часть Печерска, где в XVIII веке были построены Царский и Кловский дворцы

Подольский район Киева основан в 1921 году. Это один из древнейших районов города. Является центром древнего Киева, где появились первые в городе рынок, водопровод, аптека и высшее учебное заведение.

Историческое название "Подол" означает "низина", район был неоднократно разрушен и перестраивался, также пережил крупный пожар в 1811 году.

Советский район основан в 1933 году и располагался в правобережной части гороода. Название происходит от слова "совет" и ассоциировалось с СССР. Также он назывался Сталинский район.

Советский район Киева был расформирован в 1975 году и его территория была разделена между Соломенским, Шевченковским, а также другими районами.

Старокиевский район появился в 1917 году. Его территория сейчас относится к Шевченковскому району Киева. Историческая местность, известная как Старый Киев или Старокиевская гора, находится именно в пределах этого современного района.

Также район назывался Центральный, Ленинский, часть района – Кировский.

Харьковский район Киева был основан в 1988 году и назывался в честь украинского города Харьков.

О происхождении названия Харькова есть не менее 16 разных версий. Официальная версия ссылается на название реки. По одной из версий считается, что название происходит от имени сестры Атиллы Харьхэ (в переводе – Лебедь).

Шевченковский район возник в 1937 году. Название Шевченковского района связано с фамилией знаменитого украинского поэта, художника и прозаика, Тараса Григорьевича Шевченко. В этом же районе находится Национальная опера Украины, тоже названная в его честь. Также район назывался Молотовский.

Назван самый криминальный район Киева

По данным Нацполиции, наиболее криминальным районом столицы по общему количеству преступлений в 2020-2025 годах стал Днепровский, пишет УП. Жизнь.

Здесь было зафиксировано в общей сложности 7155 уголовных правонарушений по пяти статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство, воровство, грабеж, разбой и хулиганство.

Самый безопасный район в 2025 году - Печерский. За первые пять месяцев года здесь было зафиксировано самое низкое количество преступлений.

Ранее Главред писал, что до XIX века крупнейшим городом Украины был не Киев, а город, который играл ключевую роль в сохранении украинской идентичности. Детальнее читайте в материале: Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века.

