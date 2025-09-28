Укр
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы и малыша за 17 секунд

Виталий Кирсанов
28 сентября 2025, 03:00
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы попробовать? Внимательно посмотрите на два изображения мамы и её малыша. На первый взгляд, эти две картинки кажутся идентичными. На самом деле они не идентичны; отличий всего 3, и задача - найти их за 17 секунд.

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть где угодно: в цвете, форме или даже в расположении предметов. Думаете, у вас получится? Докажите это!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

