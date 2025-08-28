Укр
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Виталий Кирсанов
28 августа 2025, 18:20
31
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

На картинке изображена девочка, собирающая чайные листья на плантации. На первый взгляд, эти две картинки выглядят одинаково. Однако между ними есть три отличия, и вам нужно найти их в течение 15 секунд.

Некоторые отличия настолько очевидны, что вы заметите их сразу. Более сложные отличия обнаружить будет сложно, и они потребуют пристального внимания.

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что регулярная практика решения головоломок "Найди отличия" очень эффективна для укрепления здоровья мозга и улучшения памяти.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
