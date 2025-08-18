Укр
Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

Даяна Швец
18 августа 2025, 18:00
Чтобы найти конверт, нужно сосредоточиться и внимательно изучить изображение.
Найти конверт на рисунке - интересная головоломка / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головоломки в стиле "Найди и покажи" уже много лет остаются популярными среди людей всех возрастов. Их идея проста: на картинке с множеством деталей скрыты определенные предметы, и ваша задача - найти их, сообщает jagranjosh.

Одна из таких загадок предлагает найти конверт, спрятанный в сцене. На поиски отводится всего 13 секунд.

Найдите конверт за 13 секунд / фото: jagranjosh

Сложность в том, что конверт искусно замаскирован и сливается с окружением, поэтому его трудно заметить с первого взгляда.

Однако он буквально находится "перед глазами".

Несколько советов для поиска:

  • увеличьте изображение и внимательно рассмотрите детали с разных сторон;
  • уберите все, что отвлекает, и сконцентрируйтесь только на картинке;
  • будьте максимально внимательными - такие головоломки требуют сосредоточенности.

Если вам удалось найти конверт в отведенное время можно считать себя настоящим мастером головоломок. А если нет, разгадку смотрите ниже.

Разгадка головоломки / фото: jagranjosh

Другие интересные головоломки - что известно

Проверьте свою внимательность, найдя три отличия на рисунке со сценой в магазине. Эта задача под силу только самым внимательным.

Также вы можете попробовать разгадать другую загадку, где нужно найти различия между двумя мужчинами со скрипками. Детали искусно скрыты, поэтому это задание только для тех, кто имеет "орлиное зрение".

Кроме того, существует интересная головоломка, о которой ранее рассказывал Главред, в которой надо отыскать три отличия между мальчиками. Чтобы справиться с ней, нужно быть настоящим "гением головоломок", ведь все детали очень хорошо замаскированы.

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
