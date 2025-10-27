Найдите подарочную карту среди пакетов: только 1% увидит ее за 18 секунд

Это не просто игра - это тест на внимательность.

https://glavred.info/life/znaydit-podarunkovu-kartku-sered-paketiv-tilki-1-pobachit-jiji-za-18-sekund-10709837.html Ссылка скопирована

Где спряталась подарочная карта / фото: jagranjosh

Сеть взорвала новая оптическая иллюзия: среди десятков праздничных пакетов спрятана подарочная карта, которую замечают только те, кто имеет действительно "соколиный глаз".

Издание Jagran Josh опубликовало новый визуальный тест - и бросили вызов всем желающим: найдите карточку за 18 секунд. Звучит просто, но большинство пользователей признаются - они искали гораздо дольше.

видео дня

Что нужно сделать

На картинке множество ярких пакетов. Среди них - одна единственная подарочная карта. Запустите таймер и внимательно рассмотрите картинку. Если справитесь за 18 секунд - вы входите в число самых наблюдательных 1%!

Авторы иллюзии объясняют: такие упражнения не только развлекают, но и тренируют внимание, память и способность замечать мелочи - навыки, которые в повседневной жизни часто решают все.

Маленькая подсказка

Не ищите там, где много цвета. Карточка может прятаться в тени, за пакетом или сбоку от основного "праздничного хаоса".

Сможете ли вы заметить карточку среди пакетов за 18 секунд / фото: jagranjosh

Вы смогли найти карточку быстрее 18 секунд? Если нет - не волнуйтесь! Ниже - правильный ответ.

Вот где спрятана карточка / фото: jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где девятка среди шестерок - только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд. Придется быть максимально внимательными, чтобы найти правильный ответ, ведь цифра 9 очень хорошо спрятана.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три различия между мужчинами в спортзале - надо иметь "зрение орла", чтобы ответить. Непросто будет найти все различия между картинками, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Еще интересные новости для самых внимательных:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред