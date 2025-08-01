Десять секунд и в доме станет прохладнее: что нужно сделать в жару

В жаркую погоду дома будет оставаться прохладно и комфортно, если выполнить одно задание.

https://glavred.info/lifehack/desyat-sekund-i-v-dome-stanet-prohladnee-chto-nuzhno-sdelat-v-zharu-10686215.html Ссылка скопирована

Как сделать дом более прохладным / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как можно охладить комнату

Как правильно спасаться от жары

Иногда убежать от жары просто невозможно. Часто в доме настолько же жарко, как на улице, а вентиляторы не спасают ситуацию.

Главред решил разобраться, как сделать дом более прохладным в жару.

видео дня

Как поддерживать прохладу дома

Основательница Stylish London Living Микаэла рассказала, что поддерживать прохладу дома на самом деле очень легко, поскольку все, что вам нужно сделать, это открыть окна в нужное время, пишет express.co.uk.

"Я держу все окна и шторы закрытыми днем, когда солнце сильнее всего, а затем широко открываю их, когда температура падает вечером", - заявила она.

Эксперт отметила, что днем солнечный свет, попадающий сквозь окна, быстро нагревает дом, особенно в самое жаркое время суток, которое обычно бывает между 11:00 и 18:00.

"Закрытые шторы днем действуют как изоляция, уменьшая количество тепла, а открытие окон вечером помогает вывести теплый воздух, застрявший в помещении. Это может показаться простым, но несколько секунд на открытие и закрытие окон снизят как температуру, так и влажность в доме, чтобы вам было комфортно летом", - говорится в сообщении.

Как спасаться от жары

Семейный врач с восьмилетним стажем Мария Витковская в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, что рекомендуется, чтобы разница температур на улице и дома не была выше, чем 5-7 градусов.

"Когда резкий перепад на вас действует, то вы можете потерять сознание, это будет тепловой шок, этого делать не стоит", - подчеркнула она.

Она также добавила, что плотные шторы - это лучший метод, который может защитить от жары.

Тепловой удар / Инфографика: Главред

Как быстро охладить комнату в жару

Блокируйте солнечный свет.

Увлажняйте комнату.

Создавайте сквозняк.

Проветривайте комнату.

Выключите источники тепла.

Используйте дышащее постельное белье.

Как охладиться в жару - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред