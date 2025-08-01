Десять секунд и в доме станет прохладнее: что нужно сделать в жару

Вы узнаете:
- Как можно охладить комнату
- Как правильно спасаться от жары
Иногда убежать от жары просто невозможно. Часто в доме настолько же жарко, как на улице, а вентиляторы не спасают ситуацию.
Главред решил разобраться, как сделать дом более прохладным в жару.
Как поддерживать прохладу дома
Основательница Stylish London Living Микаэла рассказала, что поддерживать прохладу дома на самом деле очень легко, поскольку все, что вам нужно сделать, это открыть окна в нужное время, пишет express.co.uk.
"Я держу все окна и шторы закрытыми днем, когда солнце сильнее всего, а затем широко открываю их, когда температура падает вечером", - заявила она.
Эксперт отметила, что днем солнечный свет, попадающий сквозь окна, быстро нагревает дом, особенно в самое жаркое время суток, которое обычно бывает между 11:00 и 18:00.
"Закрытые шторы днем действуют как изоляция, уменьшая количество тепла, а открытие окон вечером помогает вывести теплый воздух, застрявший в помещении. Это может показаться простым, но несколько секунд на открытие и закрытие окон снизят как температуру, так и влажность в доме, чтобы вам было комфортно летом", - говорится в сообщении.
Как спасаться от жары
Семейный врач с восьмилетним стажем Мария Витковская в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, что рекомендуется, чтобы разница температур на улице и дома не была выше, чем 5-7 градусов.
"Когда резкий перепад на вас действует, то вы можете потерять сознание, это будет тепловой шок, этого делать не стоит", - подчеркнула она.
Она также добавила, что плотные шторы - это лучший метод, который может защитить от жары.
Как быстро охладить комнату в жару
- Блокируйте солнечный свет.
- Увлажняйте комнату.
- Создавайте сквозняк.
- Проветривайте комнату.
- Выключите источники тепла.
- Используйте дышащее постельное белье.
Как охладиться в жару - видео:
Читайте также:
- Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнату
- Жара налетела на Украину: как быстро охладить салон авто без кондиционера
- Полезно ли пить холодный чай в жару: эксперты дали советы
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред