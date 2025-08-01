Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Десять секунд и в доме станет прохладнее: что нужно сделать в жару

Мария Николишин
1 августа 2025, 04:30
20
В жаркую погоду дома будет оставаться прохладно и комфортно, если выполнить одно задание.
Десять секунд и в доме станет прохладнее: что нужно сделать в жару
Как сделать дом более прохладным / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как можно охладить комнату
  • Как правильно спасаться от жары

Иногда убежать от жары просто невозможно. Часто в доме настолько же жарко, как на улице, а вентиляторы не спасают ситуацию.

Главред решил разобраться, как сделать дом более прохладным в жару.

видео дня

Как поддерживать прохладу дома

Основательница Stylish London Living Микаэла рассказала, что поддерживать прохладу дома на самом деле очень легко, поскольку все, что вам нужно сделать, это открыть окна в нужное время, пишет express.co.uk.

"Я держу все окна и шторы закрытыми днем, когда солнце сильнее всего, а затем широко открываю их, когда температура падает вечером", - заявила она.

Эксперт отметила, что днем солнечный свет, попадающий сквозь окна, быстро нагревает дом, особенно в самое жаркое время суток, которое обычно бывает между 11:00 и 18:00.

"Закрытые шторы днем действуют как изоляция, уменьшая количество тепла, а открытие окон вечером помогает вывести теплый воздух, застрявший в помещении. Это может показаться простым, но несколько секунд на открытие и закрытие окон снизят как температуру, так и влажность в доме, чтобы вам было комфортно летом", - говорится в сообщении.

Как спасаться от жары

Семейный врач с восьмилетним стажем Мария Витковская в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, что рекомендуется, чтобы разница температур на улице и дома не была выше, чем 5-7 градусов.

"Когда резкий перепад на вас действует, то вы можете потерять сознание, это будет тепловой шок, этого делать не стоит", - подчеркнула она.

Она также добавила, что плотные шторы - это лучший метод, который может защитить от жары.

Десять секунд и в доме станет прохладнее: что нужно сделать в жару
Тепловой удар / Инфографика: Главред

Как быстро охладить комнату в жару

  • Блокируйте солнечный свет.
  • Увлажняйте комнату.
  • Создавайте сквозняк.
  • Проветривайте комнату.
  • Выключите источники тепла.
  • Используйте дышащее постельное белье.

Как охладиться в жару - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

жара лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

02:17Война
Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

01:03Война
Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

00:16Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

4 знака Вселенной, что вы на правильном пути

4 знака Вселенной, что вы на правильном пути

"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

Последние новости

05:25

Почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця": учитель объяснила

04:47

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

04:30

Десять секунд и в доме станет прохладнее: что нужно сделать в жаруВидео

03:45

Поймают удачу за хвост 1 августа: двум знакам зодиака судьба подготовила сюрпризы

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинках девушки за рулем джипа за 23 с

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
02:20

Гороскоп на август 2025 для Раков: назван самый сильный день, когда исполнятся мечты

02:17

"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

01:30

Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала слухи о разводе с Майклом Дугласом

01:05

Подкаблучник Олег Винник развеял миф о "секретной" жене

Реклама
01:03

Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

00:16

Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

00:05

Гороскоп на август 2025: Стрельцы получат уникальный шанс и дар судьбыВидео

31 июля, четверг
23:59

Давилась и выла: Лорак поразила бесталанным пением мирового хитаВидео

23:48

"Был шокирован": Джастин Тимберлейк раскрыл свой тяжелый диагноз

23:40

"Ответ будет соразмерным": МИД Украины сделало серьезное предупреждение Никарагуа

23:24

Сны предупреждают о большем, чем кажется: эксперты растолковали самые популярные

23:15

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

22:40

"Ее жизнь оборвалась очень рано": из-за вражеского удара в Киеве погибла полицейскаяФото

22:36

Мать-путинистка юмориста Реввы угрожает раскрыть неприятную правду про него

22:27

Он просто демонстрирует слабость: госсекретарь США высмеял ядерные фантазии Медведева

Реклама
22:24

На Украину надвигается антициклон: где и когда ждать дождей с грозами

21:41

"Хотят там закрепиться": Зеленский о двух городах, на которые "суют" оккупантыВидео

21:33

Гороскоп на август 2025: Близнецов ждет месяц подарков и приятных сюрпризов

21:24

Утром или вечером: когда лучше всего поливать огород и какой водой

21:20

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих порВидео

21:08

Опасность лета: как действовать при укусе клеща и чего категорически нельзя делать

21:04

Почему нельзя копать чеснок и лук, когда в селе умер человек: ответ священникаВидео

20:54

Юрий Никитин и Ольга Горбачева разводятся: кто стал причиной

20:28

"Пусть меня не ищут": куда пропал Николай Гнатюк на самом деле

20:22

Война в Украине может прекратиться: военный указал на неочевидную причину

20:22

Ни один чай из магазина не сравнится: ТОП-8 трав, которые стоит засушить в августе

20:10

Какие были "позывные" у князей Киевской Руси - раскрыт малоизвестный фактВидео

20:05

Почему РФ игнорирует ультиматум Трампа: СМИ объяснили, что стоит за упрямством Путина

20:02

"Это новое лицо": предательницу Ани Лорак не узнали поклонники

19:50

Президент одной из стран расхвалил Путина и признал аннексию РФ территорий Украины

19:40

Таких цен не было даже в прошлом году: какой продукт удивляет своей стоимостью

19:04

"Перформанс" Часового Яра: ВСУ разоблачили новый сценарий врага

18:49

В Украине дешевеет одна из самых дорогих ягод: цены упали на 33% за неделю

18:33

Гороскоп Таро на завтра 1 августа: Ракам - хорошие новости, Водолеям - решение

18:19

Съедят до последней крошки: невероятная намазка на хлеб из летних овощей

Реклама
18:16

Имел цели и большое сердце: российская ракета убила 6-летнего каратиста Матвея

18:10

Так выглядит ад: родители художницы по костюмам Леси Патоки пострадали от атаки РФ

18:06

Мирное соглашение к 8 августа: в США объявили о громких планах ТрампаВидео

17:41

"Повенчаю и так": священник сказал, можно ли выходить замуж в черном свадебном платьеВидео

17:38

Риск опасной "сделки" Трампа и Путина по Украине: в Politico раскрыли детали

17:36

Красный индикатор с восклицательным знаком: о чем он предупреждает водителей

17:20

РФ уничтожила пол многоэтажки в Краматорске: есть жертвы, много раненыхФото

17:11

Такого курса не было давно: стоимость евро резко обвалилась до новой отметки

16:45

Пролетела девять этажей и выжила: девушка чудом уцелела во время атаки на КиевФотоВидео

16:40

Руководитель госпредприятия обратился к президенту и генпрокурору с просьбой вмешаться в конфликт с рейдерами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять