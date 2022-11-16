Как стирать мягкие игрушки в машинке и вручную/ ua.depositphotos.com

Стирка детских мягких игрушек – очень ответственное и важное дело. Любимая игрушка может "путешествовать" с вашим малышом даже в непредвиденных местах – от пола дома до земли на улице и даже лужи на тротуаре.

Поэтому покупая очередного плюшевого зайца или мишку, не лишним будет знать наперед, как стирать мягкие игрушки. От этого зависит здоровье вашего ребенка, поэтому правилами пренебрегать не стоит.

Как стирать мягкие игрушки вручную

Для этого нужно использовать воду, температура которой не превышает 40°С. В воду добавить моющее средство и замочить там игрушку примерно на 10 минут.

Далее постирать ее вручную. Если она имеет какие-то сильные пятна, можно воспользоваться нежесткой щеткой, чтобы их отстирать. Но стоит оценивать, насколько прочная ткань в игрушки и переживет ли она такое "вмешательство".

После стирки прополоскать вещь в чистой воде, несильно отжать и положить сушиться на горизонтальной поверхности, подложив снизу какое-то полотенце.

Как постирать мягкие игрушки в стиральной машине

Сначала стоит убедиться, можно ли эту игрушку вообще стирать в стиральной машине. Эта информация должна быть указана на этикетке изделия. Если можно, то стоит ее стирать, соблюдая несколько важных правил.

В первую очередь нужно положить мягкую игрушку в специальный мешок для стирки, и только тогда отправить ее в барабан стиральной машины. Нельзя стирать игрушку с цветными вещами – это может навредить как ей, так и тем вещам.

Нужно выбрать режим деликатной стирки и установить температуру не выше 40°С. Отжим должен быть установлен на низкую скорость.

Сушить можно так же, как описано выше – на горизонтальной поверхности с подложенной снизу тканью или полотенцем. Подвешивать мягкие игрушки не рекомендуется.

Как почистить мягкие игрушки без стирки

Если игрушка имеет встроенные элементы, которые невозможно вынуть (батарейки, различные механизмы и т. п), или слишком велика, чтобы стирать ее вручную или в стиральной машине, можно воспользоваться другими методами и почистить ее без стирки.

Можно применить оригинальный способ с содой. Для этого нужно положить игрушку в полиэтиленовый пакет, насыпать туда соды и энергично потрясти пакет, чтобы порошок распределился по всему изделию. Далее оставить игрушку в пакете на несколько часов, и затем убрать остатки соды пылесосом.

Если игрушка имеет длинную "шерсть" или "волосы", их можно очищать щеткой.

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