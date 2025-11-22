Каждая иголочка будет выглядеть натурально: как распушить искусственную елку

Елка будет выглядеть, будто с витрины дорогого магазина, если знать одну хитрость.

Простой трюк улучшит внешний вид искусственной елки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как распушить елку с помощью фена

Зачем отпаривать елку

Меньше чем через 6 недель Новый год, поэтому уже сейчас многие думают о том, какую елку будет ставить дома. Но у сторонников искусственной новогодней красавицы как и каждый год возникает проблема.

Главред узнал, что после длительного хранения в сложенном виде искусственные елки выглядят не очень привлекательно. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут решить эту проблему.

Как разрыхлить елку

В Сети пользователи поделились советами относительно того, что надо сделать, чтобы улучшить внешний вид искусственной елки. Пользовательница под ником natashanikolaeva23 в TikTok рекомендует прогреть веточки елки с помощью фена, а руками их дополнительно распрямить.

Смотрите видео, как сделать искусственную елку снова пышной с помощью фена:

Подобным советом поделилась и украинская блогерша Александра Чорий. Однако она советует использовать отпариватель для одежды. Под действием пара каждая иголочка принимает красивую и естественную форму.

О персоне: Александра Чорий Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.

