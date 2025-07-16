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Лето без кондиционера: как не "растаять" от жары в квартире

Марина Фурман
16 июля 2025, 19:05
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В материале вы найдете советы, которые помогут пережить жару в квартире без кондиционера.
кондиционер, жара
Как спастись от жары без кондиционера и вентилятора / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Как охладить квартиру без кондиционера
  • Стоит ли открывать окна в жару

Человеческий организм воспринимает жару очень тяжело. Особенно сложно, когда дома нет кондиционера, а обычный вентилятор не сильно помогает. Тем более, что "Укрэнерго" призывает экономно использовать электроэнергию во время летней жары, чтобы не вернуться к графикам отключений света. На фоне этого Главред выяснил, как охладить квартиру без кондиционера.

Держите шторы и жалюзи закрытыми

Сохранить прохладу в помещении помогут плотные шторы, ролеты или жалюзи. Сильнее всего комнату нагревают именно прямые солнечные лучи. Поэтому лучше закрывать окна в разгар дня, если солнце светит прямо в них, рекомендуют эксперты на портале Woman & Home.

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Увлажняйте воздух в доме

С увлажнителем воздуха в доме будет "легче" дышать. Если нет увлажнителя, можно поставить миску с холодной водой.

Также можно наполнить ванну холодной водой и открыть дверь. Рядом с ванной комнатой температура опустится на 2-3 градуса. Еще эксперты рекомендуют проводить чаще влажную уборку во время летней жары.

Откройте окна

Один из лучших способов охладить помещение без кондиционера - создать непрерывный поток воздуха, открыв два окна на противоположных сторонах комнаты. В народе это явление называют сквозняком.

Сделайте тень снаружи - возле окон

Если вы живете на первом этаже или же в частном доме, то от жары спасет создание тени за окнами.

Можно разместить садовый зонт или беседку непосредственно перед окнами, чтобы защитить комнаты от палящих лучей солнца, которые вызывают ощущение жары.

Повесьте перед окнами влажные простыни

В жару можно повесить влажные простыни на карнизы перед открытыми окнами - особенно ночью. Влага будет охлаждать воздух.

Еще один вариант - опрыскайте шторы холодной водой.

Закрывайте двери, чтобы не пропускать жару

Закройте все двери в комнатах, чтобы жара не циркулировала по квартире или дому. Если вы не закрываете определенные зоны вашего дома, это позволяет прохладному воздуху рассеиваться, и в каждой комнате будет одинаковая температура.

Заведите комнатные растения

Комнатные растения - это хороший способ не только очистить воздух в вашем доме, но и помочь сохранять воздух более прохладным. Через процесс транспирации растения выделяют не только кислород, но и влагу.

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Об источнике: Woman & Home

Woman & Home - ежемесячный журнал, базирующийся в Лондоне и выпускающий статьи о моде и красоте для женщин в возрасте за 40 лет и старше, а также статьи о доме и саду, здоровье, еде, рецептах и питании, а также информацию о путешествиях. Журнал также публикует ежемесячные книжные обзоры, интервью с авторами и иногда рассказы, пишет Википедия.

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