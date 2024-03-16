Простой способ заснуть за считанные минуты: эксперт поделилась секретным методом

Эксперт поделилась простой хитростью, которую она называет "методом шмеля". Этот способ поможет быстрее заснуть вечером и улучшить качество человеческого сна.

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Как заснуть за считанные минуты - "метод шмеля" для засыпания / Коллаж Главред, фото: pexels

Сэмми Марго, эксперт по сну, поделилась необычным трюком, который, по ее словам, является одним из "секретов раскрытия силы последовательности для длительного улучшения качества вашего сна". По ее словам, этот трюк заключается в том, чтобы "жужжать, как пчела, для повышения уровня серотонина", сообщает Mirror.

"Поскольку йога и медитация сосредоточены на работе с дыханием, они обе могут быть особенно полезными для внедрения в ночную рутину перед сном. Простой совет для начинающих, которому может следовать большинство людей, - жужжать, как шмель. Сначала вы должны задать тон в своей комнате, поэтому выключите свет, удобно лягте на спину и издавайте звук шмеля в течение 10 минут. Просто вдохните и жужжите на выдохе. Это успокоит ум и поможет избавиться от негативных эмоций, поскольку стимулирует выработку химического вещества серотонина, отвечающего за хорошее самочувствие", - отметила она.

Это также поможет создать расслабляющий ритуал перед сном на 30 минут или час перед сном.

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"Создайте спокойный ритуал, который поможет вам расслабиться перед сном, например, выпейте стакан теплого молока, почитайте книгу, почистите зубы или даже выполните процедуру ухода за кожей - это действительно поможет уменьшить тревожность и подготовить ваше тело и разум перед тем, как заснуть. Посвятите время в своем напряженном дне этой важной практике", - резюмирует Сэмми.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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