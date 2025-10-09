Пятна и запах исчезнут: как правильно чистить кожаную куртку дома

Вы узнаете:
- Можно ли полностью стирать кожаную куртку
- Как избавиться от засаленности куртки
- Что делать, если на куртке пятна
Кожаные куртки — неотъемлемая часть осенне-весеннего гардероба. Однако мало кто знает, как почистить кожаную куртку в домашних условиях.
Как пишет Martha Stewart, чистка кожаных курток гораздо проще, чем кажется, в отличие от других осенних и зимних вещей, таких как шерсть, кашемир и замша. Хотя процесс прост, есть несколько моментов, которые следует учитывать, чтобы избежать повреждений.
Можно ли мочить кожаную куртку
При чистке кожи никогда не погружайте её в воду. Лучший способ ухода за кожаной курткой — это точечная чистка.
Шаг 1: Прежде чем начать, проверьте этикетку на куртке, чтобы убедиться, что она не подлежит только химчистке и не требует особых инструкций по уходу.
Шаг 2: Аккуратно удалите пыль и загрязнения с поверхности мягкой тканью. Чтобы удалить лёгкие загрязнения, слегка смочите ткань водой и протрите. Не допускайте ситуации, при которой кожа пропитается водой.
Шаг 3: При чистке кожаной куртки в домашних условиях специалисты рекомендуют смешать небольшое количество мягкого жидкого моющего средства, жидкого мыла или специального чистящего средства для кожи с водой, чтобы получился чистящий раствор.
Шаг 4: Смочите чистящую жидкостью чистую мягкую ткань и аккуратно протрите куртку. Сразу же после этого протрите ее чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки средства.
Шаг 5: Дайте куртке высохнуть на воздухе вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
Эксперты советуют обрабатывать кожу качественным кондиционером для кожи каждые 6–12 месяцев. Это сохранит эластичность материала.
После обработки повесьте куртку на мягкую вешалку и храните её в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей. Дышащий чехол для одежды (но не пластиковый) поможет защитить её и обеспечит циркуляцию воздуха.
Как обрабатывать пятна
Для начала аккуратно промокните пролитую жидкость или пятна, но не трите. Используйте мягкую сухую ткань для промокания, а затем нанесите средство для чистки кожи со сбалансированным pH на салфетку из микрофибры. После обработки пятен стоит нанести питательный бальзам, чтобы предотвратить растрескивание и высыхание кожи.
Что нельзя делать при чистке кожаной куртки
Переувлажнение: намокание только испортит вашу кожаную куртку. Лучший способ — точечная чистка.
Использование агрессивных чистящих средств: вода и бытовые чистящие средства могут удалить естественные масла с кожи, сделав её жёсткой и даже потрескавшейся. Домашние средства, такие как уксус или спирт, которые могут подойти для других материалов, могут обесцветить и высушить кожу.
Прямое воздействие тепла во время сушки может привести к необратимым повреждениям. Всегда сушите куртки вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
Как избавиться от неприятного запаха кожаной куртки
Если ваша куртка в пятнах, трещинах, пахнет затхлостью или жёсткая, то пора обратиться к профессионалу.
Самостоятельный уход отлично подходит для поддержания свежести в межсезонье, но более серьёзные повреждения или реставрацию лучше доверить экспертам, особенно если речь идёт о винтажных или дорогих кожаных куртках.
Как почистить кожаную куртку: лайфхаки
Для начала оцените масштабы загрязнения, а потом выберите один из вариантов, который поможет от них избавиться:
- пыль, пятна от жидкости, разводы устраняем с помощью воды, мыла и нашатырного спирта;
- пятна от фломастера и чернил, а также засаленность куртки очищаются при помощи спирта;
- жирное пятно с плотной кожи удаляют бензином;
- жирное пятно с тонкой кожи устраняется с помощью мела, крахмала и талька;
- разводы от воды и соли убираются уксусом;
- сделать куртку более мягкой можно при помощи касторового масла;
- если вы хотите вернуть вещи природный блеск и избавиться от неприятного запаха, на помощь придут лимонный сок и апельсиновая корка.
Смотрите видео - Как почистить кожаную куртку:
Как писал Главред, со временем золото может терять блеск и выглядеть тусклым, но восстановить его сияние вполне возможно. Известный блогер София Сизова поделилась простым рецептом, о том, как быстро и безопасно очистить золотые украшения.
