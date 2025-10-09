Пятна и запах исчезнут: как правильно чистить кожаную куртку дома

Эксперты дали советы, как не испортить кожу и вернуть ей блеск.

https://glavred.info/lifehack/pyatna-i-zapah-ischeznut-kak-pravilno-chistit-kozhanuyu-kurtku-doma-10704752.html Ссылка скопирована

Как почистить кожаную куртку дома / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Можно ли полностью стирать кожаную куртку

Как избавиться от засаленности куртки

Что делать, если на куртке пятна

Кожаные куртки — неотъемлемая часть осенне-весеннего гардероба. Однако мало кто знает, как почистить кожаную куртку в домашних условиях.

Как пишет Martha Stewart, чистка кожаных курток гораздо проще, чем кажется, в отличие от других осенних и зимних вещей, таких как шерсть, кашемир и замша. Хотя процесс прост, есть несколько моментов, которые следует учитывать, чтобы избежать повреждений.

видео дня

Можно ли мочить кожаную куртку

При чистке кожи никогда не погружайте её в воду. Лучший способ ухода за кожаной курткой — это точечная чистка.

Шаг 1: Прежде чем начать, проверьте этикетку на куртке, чтобы убедиться, что она не подлежит только химчистке и не требует особых инструкций по уходу.

Шаг 2: Аккуратно удалите пыль и загрязнения с поверхности мягкой тканью. Чтобы удалить лёгкие загрязнения, слегка смочите ткань водой и протрите. Не допускайте ситуации, при которой кожа пропитается водой.

Шаг 3: При чистке кожаной куртки в домашних условиях специалисты рекомендуют смешать небольшое количество мягкого жидкого моющего средства, жидкого мыла или специального чистящего средства для кожи с водой, чтобы получился чистящий раствор.

Шаг 4: Смочите чистящую жидкостью чистую мягкую ткань и аккуратно протрите куртку. Сразу же после этого протрите ее чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки средства.

Шаг 5: Дайте куртке высохнуть на воздухе вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Эксперты советуют обрабатывать кожу качественным кондиционером для кожи каждые 6–12 месяцев. Это сохранит эластичность материала.

После обработки повесьте куртку на мягкую вешалку и храните её в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей. Дышащий чехол для одежды (но не пластиковый) поможет защитить её и обеспечит циркуляцию воздуха.

Как обрабатывать пятна

Для начала аккуратно промокните пролитую жидкость или пятна, но не трите. Используйте мягкую сухую ткань для промокания, а затем нанесите средство для чистки кожи со сбалансированным pH на салфетку из микрофибры. После обработки пятен стоит нанести питательный бальзам, чтобы предотвратить растрескивание и высыхание кожи.

Что нельзя делать при чистке кожаной куртки

Переувлажнение: намокание только испортит вашу кожаную куртку. Лучший способ — точечная чистка.

Использование агрессивных чистящих средств: вода и бытовые чистящие средства могут удалить естественные масла с кожи, сделав её жёсткой и даже потрескавшейся. Домашние средства, такие как уксус или спирт, которые могут подойти для других материалов, могут обесцветить и высушить кожу.

Прямое воздействие тепла во время сушки может привести к необратимым повреждениям. Всегда сушите куртки вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Как избавиться от неприятного запаха кожаной куртки

Если ваша куртка в пятнах, трещинах, пахнет затхлостью или жёсткая, то пора обратиться к профессионалу.

Самостоятельный уход отлично подходит для поддержания свежести в межсезонье, но более серьёзные повреждения или реставрацию лучше доверить экспертам, особенно если речь идёт о винтажных или дорогих кожаных куртках.

Как почистить кожаную куртку: лайфхаки

Для начала оцените масштабы загрязнения, а потом выберите один из вариантов, который поможет от них избавиться:

пыль, пятна от жидкости, разводы устраняем с помощью воды, мыла и нашатырного спирта;

пятна от фломастера и чернил, а также засаленность куртки очищаются при помощи спирта;

жирное пятно с плотной кожи удаляют бензином;

жирное пятно с тонкой кожи устраняется с помощью мела, крахмала и талька;

разводы от воды и соли убираются уксусом;

сделать куртку более мягкой можно при помощи касторового масла;

если вы хотите вернуть вещи природный блеск и избавиться от неприятного запаха, на помощь придут лимонный сок и апельсиновая корка.

Смотрите видео - Как почистить кожаную куртку:

@remexxxmsk Лайфхак: как почистить кожаную куртку? ?✨ Оцените масштабы загрязнения: - пыль, пятна от жидкости, разводы устраняем с помощью воды, мыла и нашатырного спирта; ? - пятна от фломастера и чернил, а также засаленность куртки очищаются при помощи спирта; - жирное пятно с плотной кожи бензином; ? - жирное пятно с тонкой кожи устраняется с помощью мела, крахмала и талька; - разводы от воды и соли убираются уксусом; - сделать куртку более мягкой можно при помощи касторового масла; ? - если вы хотите вернуть вещи природный блеск и избавиться от неприятного запаха, на помощь придут лимонный сок и апельсиновая корка. ? Затем протрите куртку мицелярной водой и оставьте сушиться. ? Таким образом, ваша куртка снова будет свежей и чистой! ? *перед тем, как смачивать ватный диск для обработки видимой поверхности, лучше протестировать где-нибудь, с внутренней стороны! ? #лайфхак #кожа #куртка #ателье #химчистка ♬ original sound - remexmsk

Как писал Главред, со временем золото может терять блеск и выглядеть тусклым, но восстановить его сияние вполне возможно. Известный блогер София Сизова поделилась простым рецептом, о том, как быстро и безопасно очистить золотые украшения.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред