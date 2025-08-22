Укр
Рис получится идеально рассыпчатым: главный секрет безупречного блюда

Алексей Тесля
22 августа 2025, 19:28
Пропорции имеют значение: на одну часть риса — полторы части воды, советуют кулинары.
Рис
Как идеально приготовить рис / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Как сварить идеальный рассыпчатый рис
  • Как приготовить рис: советы эксперта
  • Пряный рис по-индийски

Если рис выходит слипшимся, водянистым или наоборот — жёстким, возможно, вы допускаете пару неочевидных, но важных ошибок.

Один из ключевых моментов — промывка риса до варки. Также стоит учитывать, что вкус задаётся не после готовки, а ещё в процессе, пишет Express.

Как сварить идеальный рассыпчатый рис

1. Промойте рис перед варкой

Первым делом промойте рис в холодной воде, чтобы убрать излишки крахмала. Это предотвратит слипание и сделает рис более рассыпчатым. Такой подход активно используется в профессиональных кухнях, особенно при приготовлении басмати.

2. Добавьте специи и дайте настояться

После промывки переложите рис в кастрюлю, добавьте соль, перец, а для более яркого вкуса — специи, например, пару стручков кардамона. Такой способ придаёт рису насыщенный вкус ещё до начала варки.

3. Используйте точное количество воды

Пропорции имеют значение: на одну часть риса — полторы части воды. Это оптимальное соотношение, позволяющее избежать как переваривания, так и нехватки жидкости.

4. Контролируйте температуру

Залейте рис холодной водой и доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте на медленном огне 8–10 минут.

5. Дайте настояться после варки

Когда рис сварится, дайте ему постоять под крышкой около 10 минут. Затем аккуратно взрыхлите его вилкой, чтобы зерна окончательно разошлись.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете готовить лёгкий, ароматный и идеально рассыпчатый рис каждый раз.

Как правильно варить крупы инфографика
Как правильно варить крупы / Главред

Как приготовить рис: советы эксперта

Как правильно приготовить рассыпчатый рис, рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, важно соблюдать правильные пропорции: на одну часть риса нужно взять две части воды. Крупу следует засыпать в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить около 5 минут.

Затем кастрюлю снимают с огня, накрывают крышкой и оставляют настаиваться ещё на 15 минут. Таким образом, всего за 20 минут можно получить хорошо приготовленный, рассыпчатый рис без слипания и переваривания.

Смотрите видео - пряный рис по-индийски:

Валентина Хамайко приготовит душистый рис с индийскими специями. Как сделать вкусный рассыпчатый рис? И зачем в блюдо надо добавлять сметану – узнаете в видеорецепте от "Сниданка з 1+1".

Ранее Главред писал о том, что шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре. Известный повар раскрыл необычный способ приготовления пюре, который знают единицы.

Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

