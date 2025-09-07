Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минуту

Кристаллическая сода отличается более сильной щелочной реакцией, что делает её особенно эффективной.

https://glavred.info/lifehack/smyshlenye-santehniki-kladut-odin-ingredient-kak-probit-sliv-legko-i-za-minutu-10696040.html Ссылка скопирована

Назван способ прочистки раковины / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Вместо привычных средств гораздо эффективнее использовать кристаллическую соду

Кристаллическая сода отличается более сильной щелочной реакцией

Если вода в раковине стала уходить медленно или появился неприятный запах, скорее всего, причина в засоре слива. Паниковать не стоит — такую проблему можно легко решить самостоятельно.

Каждый день в слив попадают остатки пищи, жир, мыло и масла. Со временем это приводит к образованию отложений, засоров и неприятного запаха, пишет Express.

видео дня

Специалисты в области сантехники утверждают, что вместо привычных средств вроде уксуса и пищевой соды, гораздо эффективнее использовать кристаллическую соду.

Они поясняют: "В большинстве случаев, когда речь идёт о незначительном засоре, вызывать сантехника необязательно. Достаточно вскипятить воду и вылить её в слив. После этого засыпьте в отверстие кружку кристаллической соды".

Хотя уксус и сода считаются популярными домашними средствами, химическая реакция между ними не всегда справляется с засорами, особенно если они вызваны жиром. При их смешивании образуется солевой раствор с пузырьками, но он не способен растворить стойкие загрязнения или органические остатки.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Кристаллическая сода отличается более сильной щелочной реакцией, что делает её особенно эффективной при борьбе с жировыми отложениями. Она способна расщеплять жиры и органику, а потому подходит и для кухонных, и для ванных раковин — в том числе засоров, вызванных волосами или мыльным налётом.

Чтобы воспользоваться этим методом:

Вскипятите чайник и залейте кипяток в слив.

После того как вода стечёт, насыпьте кружку кристаллической соды в сливное отверстие.

Дайте средству подействовать 5–10 минут — за это время сода начнёт растворять жир и загрязнения.

Снова залейте слив кипятком, чтобы смыть остатки жира и самой соды.

Такой способ позволит не только быстро устранить засор, но и избежать использования агрессивной бытовой химии.

Как прочистить слив: мнение экспертов

Если возле раковины ощущается неприятный запах, а вода уходит с трудом, вероятнее всего, слив засорился. По мнению специалистов, кристаллическая сода — простое и проверенное временем средство, которое эффективно устраняет даже серьёзные засоры.

Смотрите видео - как прочистить сифон:

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред